400 cảnh sát đột kích vũ trường, quán bar có ma túy

Quảng TrịCảnh sát kiểm tra quán bar Nonstop Club và vũ trường Victory ở phường Nam Đông Hà phát hiện 145 người dương tính với ma túy.

Gần 24h ngày 16/8, cuộc đột kích chia làm hai mũi với khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị tham gia.

400 cảnh sát đột kích vũ trường, quán bar Cảnh sát đột kích quán bar Nonstop và vũ trường Victory đêm 16/8. Video: Minh Trần

Thời điểm kiểm tra tra, quán bar Nonstop Club đang phục vụ 26 bàn, trong đó bảy bàn với 27 khách có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng bóng cười. Ba bàn với 21 khách đang có hành vi sử dụng bóng cười.

Cảnh sát tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật tài liệu liên quan.

Kiểm tra kho của quán, nhà chức trách thu thêm 21 bình khí nén. Kết quả xét nghiệm nhanh chất ma túy với 141 người đã ghi nhận 79 trường hợp dương tính.

Thời điểm cảnh sát kiểm tra bar Nonstop. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng thời điểm, vũ trường Victory đang đón tiếp 23 bàn với 103 khách. Khi công an kiểm tra đã ghi nhận 25 khách tại 5 bàn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả test 125 trường hợp có mặt tại quán đã phát hiện 66 người dương tính với chất ma túy. Tại kho của vũ trường có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), bảy quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cảnh sát kiểm tra cơ sở kinh doanh Victory. Ảnh: Công an cung cấp

Công an cho biết 52 người tại hai quán đang bị nghi có dấu hiệu của hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được đang điều tra.

Đắc Thành