400 bộ đội chữa cháy xưởng nhựa rộng hơn 4.000 m2

Phú ThọHơn 400 chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 201 cùng cán bộ, học viên Đại học Phòng cháy chữa cháy tham gia dập lửa tại xưởng nhựa rộng hơn 4.000 m2.

Khoảng 14h ngày 25/10, đám cháy bùng phát tại xưởng nhựa, xốp ở thôn Hòa Sơn, xã Lương Sơn, giáp ranh xã Xuân Mai (Hà Nội). Trong ít phút, lửa bén vào các cuộn mảng nhựa, bốc cao hàng chục mét, cột khói đen cuộn lên hàng trăm mét, nhiều công nhân hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

400 bộ đội chữa cháy xử nhựa rộng hơn 4.000 m2 Bộ đội chạy đến hiện trường tham gia chữa cháy xưởng nhựa ở Lương Sơn, Phú Thọ. Video: Gia Chính

Lúc này, khoảng 50 cán bộ, học viên Đại học Phòng cháy chữa cháy cơ sở 2 ở gần hiện trường đã tới hỗ trợ. Tuy nhiên, khói lửa bao trùm nhà xưởng rộng khoảng 4.000 m2, khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

400 chiến sĩ của Lữ đoàn xe tăng 201 (Binh chủng Tăng thiết giáp) đang huấn luyện tại khu vực núi cách hiện trường khoảng 2 km cũng nhanh chóng cơ động tới, mang theo thang, cào và hai xe chuyên dụng phối hợp với lực lượng cứu hỏa địa phương. Một nhóm phun nước khống chế lửa từ nhiều hướng, nhóm khác di chuyển thiết bị, cuộn nhựa ra ngoài để hạn chế cháy lan.

Bộ đội chữa cháy xưởng nhựa ở Phú Thọ, chiều 25/10. Ảnh: Gia Chính

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ điều động hai xe chữa cháy, ba xe bồn; lực lượng khu vực 28 của TP Hà Nội cũng tăng cường nhiều chiến sĩ, phương tiện tới phối hợp.

Đến 15h30, hỏa hoạn được khống chế. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước làm mát, ngăn than cháy âm ỉ. Mái tôn và nhiều cấu kiện nhà xưởng đổ sập, biến dạng, máy móc hư hại nặng. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Xưởng nhựa rộng khoảng 4.000 m2 bị thiêu rụi. Ảnh: Gia Chính

Gia Chính