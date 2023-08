400.000 đồng một kg cá linh non đầu mùa

Là đặc sản Đồng bằng sông Cửu Long, cá linh non, chỉ xuất hiện vào mùa lũ nên được nhiều người lùng mua dù giá bán lẻ ở TP HCM lên 400.000 đồng một kg. .

Mọi năm, cứ đến cuối tháng 7 là xuất hiện cá linh non, nay lũ đến muộn nên sản lượng cá này ít hơn hẳn.

Bán cá linh non ở Đồng Tháp hai ngày nay, chị Kiều Oanh cho biết mỗi kg cá chạy oxy có giá 300.000 đồng. Giá cao nhưng đây là cá còn tươi sẽ ngọt và ngon hơn nhiều so loại ướp đá. "Gom được bao nhiêu, tôi bán hết trong ngày, thậm chí không đủ cung cấp cho khách", chị Oanh nói.

Cá linh non được thu gom tại Tân Châu (An Giang). Ảnh: Ngọc Nhi

Trong khi đó tại Tân Châu (An Giang), chị Ngọc Nhi cho biết mỗi ngày gom được khoảng 7-10 kg cá loại bằng đầu đũa. Sau khi làm sạch ruột, chị bán giá sỉ 250.000 đồng một kg, còn chưa làm ruột giá 200.000 đồng.

Theo chị Nhi, giá cá linh non đầu mùa hiện cao hơn 3-5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là mùa nước nổi năm nay đến muộn, lượng cá linh thu hoạch giảm 20-25% so với năm 2022.

"Cá linh non càng nhỏ giá càng cao vì thịt chúng ngọt và xương mềm. Còn loại to đa phần là cá nuôi, xương to, không thơm và ngọt như hàng thiên nhiên", chị Nhi nói.

Ghi nhận ở TP HCM, cá linh non chủ yếu được rao bán trên mạng, có giá 200.000-380.000 đồng một kg với loại ướp đá. Đối với loại còn sống và thở oxy, giá cao hơn và các đầu mối cho biết thường nhận đơn hàng trước và giao sau 2-3 ngày. Thông thường khách phải đặt cọc 50% giá trị đơn hàng.

Tại các chợ truyền thống, cá linh chỉ xuất hiện ở một vài sạp bán cá đồng và số lượng hạn chế 1-3 kg (tùy sạp). Chị Hoa, tiểu thương bán hàng bên hông chợ Xóm Mới (Gò Vấp) cho biết chỉ nhập được vài bịch cá linh (500 gram một bịch) vì lo giá cao khó bán.

Chợ đầu mối Bình Điền hiện nay cũng ghi nhận cá linh về không nhiều. Quản lý tại đây cho biết sản lượng còn rất thấp, đầu mùa cá hiếm nên hàng đa phần là loại ươm tạo nhưng giá cũng khá cao.

Ông Dương Thọ Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản Đồng Tháp cho biết mùa cá linh năm nay đã muộn gần 3 tháng so với mọi năm.

"Nguồn cung cá linh non trên thị trường rất thấp, đa phần là cá ươm tạo. Khoảng 1-2 tháng nữa cá mới xuất hiện nhiều. Do đó, giá cá linh non tự nhiên bán ra trên thị trường rất cao", ông Trường nói.

Theo ông này, thời gian tới nếu lũ về lớn có thể sản lượng sẽ tăng và giá cá sẽ giảm xuống.

Thi Hà