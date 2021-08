40 tuổi vẫn bị cha mẹ can thiệp cuộc sống riêng

Tôi là mẹ đơn thân, có hai con học cấp 3, có nhà riêng và công việc tạm đủ sống.

Tôi đang quen một người bạn trai, hơn tôi vài tuổi, đã ly hôn và con cái anh sống với mẹ. Anh rất tốt và nghe lời tôi, có điều anh chị em và ba mẹ tôi không ưng anh. Ba mẹ nghe nhiều chuyện không tốt về anh, tôi hỏi lại thì anh bảo không đúng sự thật. Gần đây vì dịch anh không đi làm, hay ghé nhà tôi chơi, ăn cơm, có khi nghỉ lại qua đêm. Ba mẹ biết chuyện đã la tôi một trận, anh không ngủ lại nữa.

Tôi đã lớn, có cuộc sống riêng nên không muốn ba mẹ can thiệp quá nhiều. Khi tôi ly hôn, nhà chồng không phụ chút tiền nào nuôi con, ba mẹ giúp rất nhiều để 3 mẹ con tôi có cuộc sống như hôm nay. Có phải vì lý do này mà ba mẹ có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi? Cũng chính vì ba mẹ mà trước giờ tôi cũng quen nhiều người nhưng không đi đến đâu, đều không được sự đồng thuận hay vun vén của mọi người trong nhà. Hai con đã lớn, rồi chúng sẽ đi học xa, chỉ còn mình tôi. Tôi phải làm sao để ba mẹ hiểu và đồng ý mối quan hệ này. Chân thành cảm ơn.

Giang

