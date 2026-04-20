40% trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ có thể chậm tiến độ

Dữ liệu vệ tinh cho thấy gần 40% công trình trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ đang chậm tiến độ so với kế hoạch của các tập đoàn công nghệ.

Theo Financial Times, hàng loạt dự án trung tâm dữ liệu trọng điểm của Microsoft, OpenAI và nhiều công ty công nghệ khác có nguy cơ chậm tiến độ ít nhất 3 tháng.

Nhận định dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh và AI của SynMax, đơn vị chuyên theo dõi các dự án năng lượng và hạ tầng thời gian thực. Dữ liệu cung cấp cái nhìn thực tế về các cột mốc xây dựng, như san lấp mặt bằng và đổ móng, sau đó đối chiếu với hồ sơ cấp phép và báo cáo thực địa.

Ví dụ, siêu dự án rộng 480 hecta tại Shackelford, bang Texas, do Oracle xây cho OpenAI có công suất 1,4 GW, dự kiến bàn giao nửa cuối 2026. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh đầu tháng 4 cho thấy mới có 6 lô đất được giải phóng mặt bằng và duy nhất một lô có dấu hiệu thi công. SynMax ước tính chỉ một tòa nhà kịp hoàn thiện vào cuối năm, trong khi toàn bộ dự án có thể phải lùi sang 2027.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại hạt Milam, Texas, nơi dự án 1,2 GW của OpenAI cũng có tiến độ rất chậm chạp khi nhìn từ không gian.

Trung tâm dữ liệu AI đang xây dựng của OpenAI tại Abilene Ảnh: OpenAI

Ngược lại, theo Tom's Hardware, các công ty liên quan nói mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch. OpenAI cho biết quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu đang đạt tiến độ lịch sử và sẽ còn đẩy nhanh hơn nữa nhờ sự hợp tác với Oracle và SB Energy. Đại diện Oracle cũng khẳng định các trung tâm dữ liệu phát triển cho OpenAI đang "đúng lộ trình và theo kế hoạch". Trong khi đó, SB Energy thông báo dự án tại Milam là một trong những trung tâm dữ liệu được triển khai nhanh nhất loại này.

Tuy nhiên, khác với tuyên bố của những công ty trên, các đơn vị thi công tại hiện trường báo cáo tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân lực chuyên môn như thợ điện và thợ lắp ống dẫn - vấn đề tồn tại từ cuối 2025 nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ngoài thiếu lao động, hạ tầng điện lưới cũng trở thành vấn đề lớn. Dù các công ty AI sẵn sàng chi tiền nâng cấp, việc đặt hàng và lắp đặt hệ thống truyền tải công suất lớn cần rất nhiều thời gian. Một số đơn vị đã chuyển sang phương án lắp máy phát điện tuabin tại chỗ, nhưng vướng phải các rào cản pháp lý về môi trường và sự khan hiếm nguồn cung động cơ.

Việc chậm trễ không đồng nghĩa dự án sẽ bị hủy bỏ, nhưng tạo ra tâm lý lo ngại cho các nhà đầu tư, những người đã đổ hàng trăm tỷ USD vào cuộc đua AI và mong chờ những khoản lợi nhuận khổng lồ sớm xuất hiện.

Huy Đức