40 suất học bổng và trợ giúp tài chính từ NUS

Đại học Quốc gia Singapore (NUS), top 20 các trường đại học hàng đầu thế giới (theo Times) đang mở đơn dự tuyển online từ 1/11/2022 đến 31/1/2023.

Hàng năm, NUS dành khoảng 40 suất trúng tuyển cho Việt Nam, trong đó có khoảng 20 suất học bổng toàn phần, còn lại là trợ giúp tài chính (cho vay du học không cần phải thế chấp).

Giáo sư Goh Say Song, Giám đốc Ban tuyển sinh của NUS sẽ trực tiếp giải đáp các vấn đề tuyển sinh, học bổng và trợ giúp tài chính, ngành nghề cho các bạn trẻ và phụ huynh Việt Nam.

Chương trình diễn ra lúc 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), vào Chủ nhật, ngày 27/11 tại khách sạn Kỳ Hòa, 238 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP HCM và qua hình thức Zoom. Đăng ký tại đây hoặc hotline NUS: 0908 058287

Năm 2022, có 33 bạn trẻ Việt Nam trúng tuyển NUS, trong đó có 15 bạn xuất sắc giành được học bổng toàn phần. Năm nay, NUS tiếp tục xét tuyển hồ sơ ứng viên đang học lớp 12 và người đã tốt nghiệp THPT.

Ứng viên điền đơn dự tuyển NUS từ ngày 1/11/2022 đến 31/1/2023. Ảnh: NUS

Hồ sơ xét tuyển dành cho ứng viên đang học lớp 12 bao gồm: Điểm trung bình học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, điểm Anh văn quốc tế (IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 92 trở lên), các thành tích học tập khác (nếu có).

Hồ sơ xét tuyển dành cho ứng viên đã tốt nghiệp THPT gồm: Học bạ lớp 12, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (có điểm thi các môn), điểm Anh văn quốc tế (IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 92 trở lên), các thành tích học tập khác (nếu có).

NUS có nhiều ngành học đa dạng, với 60 ngành lớn và hơn 300 chuyên ngành đầu ra. Trong đó, có nhiều ngành nổi bật như Quản trị kinh doanh (Business Administration), Kế toán (Accountancy), Phân tích kinh doanh (Business Analytics), Khoa học dữ liệu & kinh tế học (Data Science and Economics), Khoa học máy tính (Computer Science), Kỹ sư máy tính (Computer Engineering), An ninh thông tin (Information Security), Hệ thống thông tin (Information Systems), Kiến trúc (Architecture), Kỹ thuật & khoa học thực phẩm (Food Science and Technology), Thiết kế công nghiệp (Industrial Design), Quan hệ quốc tế, Truyền thông...

Theo thống kê của trường, 9/10 sinh viên tốt nghiệp NUS sẽ có việc làm ngay. Lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp NUS từ 3.500 SGD mỗi tháng tùy ngành.

Học NUS ra trường có việc làm ngay, lương cao. Ảnh: NUS

Trong thời gian học, sinh viên quốc tế được phép đi làm thêm và tham gia các chương trình thực tập và trao đổi ở nước ngoài.

Sau khi ra trường, tất cả sinh viên trúng tuyển học bổng và trợ giúp tài chính có nghĩa vụ làm việc ba năm cho các công ty, tổ chức đóng tại Singapore.

Từ nay đến 31/1/2023, Công ty Hợp Điểm - đại diện tuyển sinh của NUS tại Việt Nam thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, hướng dẫn điền đơn dự tuyển tại chỗ và online.

Phong Vân