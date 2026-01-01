40 người có thể đã chết trong vụ nổ ở khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết hàng chục người được cho là đã chết và khoảng 100 người bị thương trong vụ nổ tại khu nghỉ dưỡng Crans-Montana.

Trong cuộc họp báo sáng nay, cảnh sát Thụy Sĩ cho biết hơn 100 người đang tập trung đón năm mới tại quán bar Le Constellation ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana khi xảy ra vụ nổ lớn vào rạng sáng 1/1.

"Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, phần lớn bị thương nặng", Frederic Gisler, chỉ huy cảnh sát bang Valais của Thụy Sĩ, thông báo. Một số nạn nhân là công dân nước ngoài, nhưng chưa rõ danh tính.

Nổ lớn gây nhiều thương vong ở khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ Quán bar ở Thụy Sĩ bốc cháy sau vụ nổ ngày 1/1. Video: X/@StrandenOSINT

10 trực thăng và 40 xe cứu thương đã được huy động để ứng phó. Khoa chăm sóc tích cực của bệnh viện bang Valais đã quá tải, một số bệnh nhân đang được chuyển đến nơi khác.

Bộ Ngoại giao Italy sau đó dẫn nguồn tin cảnh sát Thụy Sĩ cho biết khoảng 40 người có thể đã chết, song chưa thể xác định nhân thân do nhiều người bị bỏng nặng.

Giới chức Thụy Sĩ đánh giá đây là sự cố và loại bỏ khả năng quán bar bị tấn công. Cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ nổ, trong khi truyền thông địa phương cho rằng đám cháy có thể bắt nguồn từ pháo hoa.

Một du khách Mỹ nhìn thấy mọi người bỏ chạy và la hét trong bóng tối. Nhiều giờ sau khi ngọn lửa bùng phát, xe cứu thương vẫn đậu bên ngoài quán bar. Truyền thông địa phương mô tả "mùi khét vẫn lẩn khuất trong không khí".

Xe cứu thương tại hiện trường vụ nổ quán bar Le Constellation ở Crans-Montana, Thụy Sĩ, ngày 1/1. Ảnh: AFP

Một người dân sống gần hiện trường cho biết ngọn lửa bùng lên khi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi. Không khí chuyển sang trầm lắng và mọi người bắt đầu tụ tập trên phố. "Xung quanh tôi, mọi người đều sững sờ, lo lắng, im lặng", người này cho hay.

Một người khác mô tả tiếng trực thăng vang lên suốt đêm. "Do có pháo hoa nên ban đầu chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó chúng tôi thấy khói. Thật khủng khiếp, rất nhiều người trẻ tuổi thường đến quán bar đó", nhân chứng kể lại.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)