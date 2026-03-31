40 người bị bắt vì chơi 'câu cá trao thưởng'

Đăk LăkĐinh Bộ Lĩnh, 31 tuổi, bị cáo buộc tổ chức đánh bạc dưới hình thức "câu cá trao thưởng", thu mỗi người chơi 2,5 triệu đồng.

Ngày 31/3, Lĩnh cùng 39 người khác bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giữ hình sự về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

40 người bị cảnh sát tạm giữ hình sự. Ảnh: Ngọc Oanh

Từ tháng 2/2026, Lĩnh thuê lại hồ câu của một người dân tại xã Ea Knuếc để tổ chức hoạt động "câu cá trao thưởng" bằng tiền, nhằm thu lợi. Người muốn tham gia phải đóng 2,5 triệu đồng cho mỗi cần câu.

Đến ngày 28/3, tại hồ câu Lĩnh Đinh ở xã Ea Knuếc, Lĩnh tổ chức khai trương giải câu cá và quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội để thu hút người tham gia. Dù công bố giải thưởng là các cần câu trị giá từ 2 đến 30 triệu đồng, thực tế toàn bộ giải thưởng đều được quy đổi và trả bằng tiền mặt.

Trong ngày khai trương, Lĩnh thu hơn 107 triệu đồng từ người chơi. Sau đó, khoảng 80-85% số tiền được dùng để chi trả giải thưởng và chi phí tổ chức, phần còn lại được xác định là tiền thu lợi bất chính.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đột kích, bắt quả tang hơn 45 người đang tham gia đánh bạc dưới hình thức "câu cá trao thưởng". Những người này đến từ nhiều địa phương như Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai và Thanh Hóa.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 120 triệu đồng, 34 cần câu, 10 ôtô, 30 xe máy, hơn 40 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan điều tra xác định Lĩnh là người cầm đầu, với sự hỗ trợ của Cao Xuân Hùng, 30 tuổi, và Đinh Minh Sơn, 27 tuổi.

Trần Hóa