40 ngày giành lại sinh mạng người đàn ông ngừng tim 50 phút

Ông được đồng nghiệp ép tim hồi sức và gọi cấp cứu chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Các bác sĩ nỗ lực không ngừng nghỉ để hồi sinh tim phổi bệnh nhân với các biện pháp sốc điện, dùng thuốc vận mạch. Phải đến phút thứ 50, nhịp tim của ông mới bắt đầu đập trở lại.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện E trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, phổi đầy ran ẩm và bọt hồng trào qua nội khí quản - dấu hiệu của phù phổi cấp do suy tim trái cấp tính. Kết quả chụp động mạch vành phát hiện động mạch liên thất trước (LAD) - nhánh động mạch quan trọng nhất nuôi tim - bị tắc nghẽn tới 99%.

"Đây là hậu quả của tình trạng xơ vữa lan tỏa, trước đó bệnh nhân có biểu hiện đau thắt ngực nhẹ mà lầm tưởng là trào ngược dạ dày", ThS.BS Nguyễn Đình Thuyên, khoa Hồi sức tích cực, nói.

Bác sĩ tái khám bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: Thanh Xuân

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện kích hoạt hệ thống báo động đỏ, phối hợp đa chuyên khoa để thực hiện chiến lược điều trị tổng lực và chuyên sâu nhằm "hồi sinh" trái tim cho người bệnh. Các bác sĩ tim mạch can thiệp đặt stent, giải phóng điểm tắc nghẽn, tái lập dòng chảy mạch vành để cứu vãn vùng cơ tim đang thiếu máu cục bộ cấp tính và ngăn chặn các cơn loạn nhịp nguy hiểm.

Sau can thiệp mạch vành qua da, người bệnh được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt mục tiêu (TTM), tức "làm lạnh" cơ thể để bảo vệ não bộ khỏi các tổn thương sau ngừng tuần hoàn nhằm đối phó với Hội chứng sau cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Bằng cách chủ động đưa cơ thể vào trạng thái "ngủ đông" tạm thời, duy trì nhiệt độ trung tâm ở mức tối ưu, các bác sĩ đã giảm thiểu tối đa chuyển hóa não, ngăn chặn chuỗi phản ứng viêm và phù não lan tỏa, từ đó bảo tồn nguyên vẹn chức năng nhận thức - yếu tố then chốt giúp bệnh nhân có thể tỉnh táo và nói chuyện bình thường sau này.

Người bệnh được hồi sức tích cực do tình trạng suy đa tạng (lọc máu liên tục và thở máy). Song song đó, hệ thống lọc máu liên tục (CRRT) được vận hành như một "thận nhân tạo" để loại bỏ các độc tố chuyển hóa, cân bằng kiềm toan và kiểm soát tình trạng quá tải dịch. Kết hợp với chiến lược thông khí nhân tạo bảo vệ phổi, y bác sĩ đã hỗ trợ chức năng hô hấp và nội môi tối đa, tạo điều kiện cho các cơ quan suy yếu có thời gian hồi phục sau cú sốc "ngừng tuần hoàn" kéo dài gần một giờ.

Ngày 23/2, sau 40 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân đã hồi phục một cách thần kỳ. Từ một người hôn mê sâu, phải duy trì sự sống bằng máy thở và máy lọc máu, hiện ông tỉnh táo hoàn toàn, nói chuyện và ăn uống bình thường. Cầm trên tay tờ giấy ra viện đúng vào những ngày đầu xuân năm mới, bệnh nhân nói như đi từ "cửa tử" trở về.

TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, khuyến cáo trường hợp của bệnh nhân này cho thấy sự nguy hiểm của các bệnh lý tim mạch diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả khôn lường. Nhiều bệnh nhân nhầm lẫn cơn đau thắt ngực với tình trạng trào ngược dạ dày thực quản.

Các triệu chứng như ợ hơi, ợ chua, đau tức vùng thượng vị lan lên sau xương ức ở những người có các yếu tố nguy cơ thực chất có thể là biểu hiện của thiếu máu cơ tim. Vì vậy, người bệnh cần lưu ý, nếu các triệu chứng này xuất hiện khi gắng sức, khi trời lạnh hoặc kèm theo cảm giác khó thở, vã mồ hôi, hãy đến ngay cơ sở tim mạch để tầm soát thay vì tự ý dùng thuốc tại nhà.

Người bệnh cần kiểm soát "gốc rễ" vấn đề như rối loạn lipid máu. Chỉ số cholesterol không quá cao nhưng nếu lối sống ít vận động, xơ vữa mạch vành vẫn có thể hình thành và gây tắc nghẽn đột ngột. Đồng thời, cần tầm soát chuyên sâu như siêu âm tim, đo điện tâm đồ gắng sức hoặc chụp CT mạch vành để phát hiện sớm các bất thường về tim mạch ở người có nhiều yếu tố nguy cơ.

Lê Nga