40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc

Sơn LaBác sĩ Vi Hồng Kỳ, Giám đốc Bệnh viện Mộc Châu, cho biết vừa tiếp nhận 40 học sinh bị đau bụng, nôn, nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa tối ở nhà hàng.

40 em học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Mộc Lỵ, được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu cấp cứu, sau khi ăn tại một nhà hàng ở thị trấn, tối 7/12.

Các bác sĩ đã kiểm tra, xét nghiệm, chẩn đoán ban đầu là "nhiễm trùng nhiễm độc do ăn uống", xử trí truyền dịch, giảm đau. Trong đêm, 37 em được về nhà. Đến sáng 8/12, ba em còn lại ổn định, được xuất viện.

Bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân vụ việc.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong tháng 11, cả nước xảy ra hai vụ ngộ độc. Hôm 7/11, 662 học sinh trường Ischool Nha Trang - Khánh Hòa ngộ độc sau bữa ăn trưa, trong đó một ca tử vong. TS. Cao Văn Trung, Phó phòng Giám sát ngộ độc và thông tin truyền thông (Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) đánh giá đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường. Nguyên nhân được xác định do các em ăn phải cánh gà chưa nấu chín. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm.

Hôm 26/11, 10 học sinh ở hai trường tiểu học ở Tây Ninh nghi ngộ độc sau ăn sáng ở cổng trường.

Minh An