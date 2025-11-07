40% giao dịch tại T&T City Millennia đến từ nhà đầu tư phía Bắc

Đợt mở bán mới nhất của T&T City Millennia ghi nhận 40% giao dịch đến từ nhà đầu tư miền Bắc, trong bối cảnh dòng tiền đầu tư dịch chuyển vào miền Nam, theo đại diện T&T Group.

Theo dữ liệu nghiên cứu của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), trong quý III, mặt bằng giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội trung bình đạt 95 triệu đồng mỗi m2, cao hơn TP HCM, với hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng một m2. Việc giá nhà "neo" cao khiến biên độ tăng giá thu hẹp, làm giảm sức hấp dẫn với dòng vốn đầu tư là một trong những yếu tố khiến dòng tiền dịch chuyển ra khỏi Hà Nội để tìm kiếm cơ hội mới.

Số liệu từ Batdongsan cho thấy, trong quý III, nhu cầu tìm mua bất động sản tại TP HCM mới (gồm cả Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 50%, riêng nhóm nhà đầu tư miền Bắc tăng 27%.

Còn theo VARS, đến cuối quý III, khách hàng miền Bắc chiếm khoảng 30% giao dịch tại miền Nam. Khu vực này duy trì mặt bằng giá ở mức tích lũy suốt 3 năm qua, tạo dư địa tăng trưởng và biên lợi nhuận cho nhà đầu tư. Một số khu vực vùng ven TP HCM cũ, bao gồm các địa phương sáp nhập, mặt bằng giá còn thấp hơn Hà Nội 30-40%, trong khi hạ tầng kết nối và tốc độ đô thị hóa tăng mạnh.

Một góc khu đô thị T&T City. Ảnh: T&T Group

Bên cạnh mặt bằng giá cạnh tranh, sức hút của thị trường bất động sản miền Nam còn đến từ chính sách phát triển hạ tầng và động lực quy hoạch vùng sau sáp nhập hành chính TP HCM mới. Nhiều dự án hiện nay bám sát các tuyến metro, đường vành đai, trục giao thông huyết mạch, nâng cao khả năng kết nối liên vùng và gia tăng giá trị tài sản trong tương lai, trong đó có T&T City Millennia.

Tại sự kiện mở bán ngày 19/10, chủ đầu tư cho biết, toàn bộ giỏ hàng được giới thiệu hết sau vài giờ. Đáng chú ý, 40% giao dịch đến từ các nhà đầu tư phía Bắc.

Chính sách bán hàng của T&T City Millennia được công bố tại sự kiện ngày 19/10. Ảnh: T&T Group

T&T City Millennia nằm tại xã Cần Giuôc, tỉnh Tây Ninh, kết nối khu Nam TP HCM qua các trục giao thông đang được mở rộng như tỉnh lộ 826E, quốc lộ 50B, vành đai 4, đồng thời hưởng lợi từ hệ sinh thái đô thị - công nghiệp - cảng biển trong khu vực. Vị trí này được kỳ vọng tạo nguồn cầu ở thực và lực cầu thuê từ chuyên gia, qua đó hỗ trợ bài toán dòng tiền.

Về tiện ích, dự án sở hữu chuỗi công viên, trường học, y tế, thể thao, bến thuyền... cùng các hạng mục điểm nhấn như "Dòng sông Ánh sáng" và tuyến phố đi bộ Millennia Journey. Theo chủ đầu tư, các không gian này thu hút lượng lớn khách tham quan hàng tuần, góp phần tăng nhận diện dự án và tiềm năng khai thác thương mại.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng thu hút hàng chục nghìn người mỗi tuần. Ảnh: T&T Group

"Sự kết hợp giữa vị trí kết nối, pháp lý, tiện ích vận hành và gói chính sách tài chính là cơ sở để một bộ phận nhà đầu tư miền Bắc gia tăng hiện diện ở khu vực Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chọn lọc và đánh giá kỹ để đảm bảo hiệu quả trong bối cảnh thị trường tái cấu trúc", đại diện T&T Group nhấn mạnh.

Song Anh