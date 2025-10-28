40 đối tác mừng chi nhánh LG Clinic Luxury thứ 3 ra mắt

40 đối tác trong nước và quốc tế mừng LG Clinic khai trương chi nhánh Luxury thứ 3, đánh dấu bước phát triển của thương hiệu sau 11 năm thành lập.

Lễ khai trương diễn ra sáng 10/10, với sự góp mặt của đối tác trong nước lẫn quốc tế và hàng trăm khách mời, tạo bầu không khí sôi động, sang trọng. Đại diện LG Clinic cho biết họ chỉn chu từ không gian tổ chức, quy mô đến các hoạt động trải nghiệm nhằm làm nổi bật "tầm vóc", tiên phong trong ngành làm đẹp chuẩn y khoa.

Nhiều đối tác, khách hàng dự sự kiện từ sớm. Ảnh: LG Clinic

Từ sáng sớm, các nhóm đối tác lần lượt check-in, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Điểm nhấn buổi lễ là màn tặng quà tri ân. Ban lãnh đạo trao tận tay khách mời hàng nghìn món xa xỉ từ Dior, Chanel, Hermès, Guerlain hay iPhone 17 Pro Max. Tổng giá trị quà tặng hơn một tỷ đồng.

Đại diện LG Clinic trao quà tri ân khách tham dự. Ảnh: LG Clinic

Lễ khai trương nhận phản hồi tích cực của khách mời. Chị Minh Nhi (phường Phú Nhuận) nói ấn tượng với hạ tầng chi nhánh mới, nhất là không khí sôi động, chương trình phong phú và nhiều phần quà.

Trong khi đó, chị Hà Thảo (phường Bến Thành, TP HCM) - từng trải nghiệm dịch vụ triệt lông nách, tắm trắng toàn thân và trẻ hóa da tại cơ sở cũ của LG Clinic - đánh giá buổi khai trương hôm 10/10 được tổ chức chuyên nghiệp, mang dáng dấp một lễ ra mắt thương hiệu lớn.

Qua 11 năm thành lập, LG Clinic tạo dấu ấn trong ngành thẩm mỹ - da liễu chuẩn y khoa. "Với 10 chi nhánh trên toàn hệ thống, trong đó có 3 chi nhánh Luxury đại diện cho phân khúc cao cấp, chúng tôi mong khách hàng có trải nghiệm xứng tầm quốc tế - từ không gian, công nghệ đến dịch vụ", đại diện đơn vị cho hay.

Một góc không gian phục vụ khách trong ngày khai trương. Ảnh: LG Clinic

Với tầm nhìn dài hạn cùng chiến lược phát triển bền vững, doanh nghiệp đầu tư mạnh và nhất quán hệ thống công nghệ thẩm mỹ gồm: Ultherapy Prime 2025, Discovery Pico Derm VarioPulse, Fotona StarWalker QX, CFU Èlife... ứng dụng linh hoạt trong nhiều liệu trình chuyên sâu như triệt lông công nghệ cao, trẻ hóa da, đẩy lùi nám, trị sẹo rỗ, nâng cơ không xâm lấn.

Ngoài ra, ban lãnh đạo đề cao phong cách "dịch vụ tận tâm", mang lại cảm giác chu đáo, gần gũi nhưng chuyên nghiệp trong từng khoảnh khắc trải nghiệm. Sự kết hợp giữa công nghệ cao, chuyên môn vững, dịch vụ chu đáo giúp đơn vị giữ vững niềm tin khách hàng hơn thập kỷ qua.

"Thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục đồng hành chị em nâng tầm vẻ đẹp lành tính, chuẩn y khoa, đồng thời mở rộng hệ thống chi nhánh, đưa trải nghiệm chuẩn Luxury đến gần nhiều người. Ban lãnh đạo cũng đầu tư mạnh công nghệ, dịch vụ. Sự tin yêu của mọi người là nền tảng vững chắc để chúng tôi vươn xa hơn nữa", đại diện LG Clinic nói thêm.

(Nguồn: LG Clinic)