4 yếu tố thúc đẩy triển vọng đầu tư bất động sản Hưng Yên

Hưng Yên là một trong những điểm đến mới của dòng vốn bất động sản nhờ hạ tầng kết nối, đô thị hóa nhanh, quy hoạch rõ ràng trong khi quỹ đất Hà Nội dần khan hiếm, theo chuyên gia Lê Đình Chung.

Ông Lê Đình Chung, thành viên Tổ công tác nghiên cứu thị trường VARS, cho biết, vai trò hạt nhân công nghiệp cùng định hướng quy hoạch bài bản là một trong những yếu tố then chốt tạo sức hút cho thị trường. Việc sáp nhập địa giới hành chính được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng mới, với sự hỗ trợ từ chính sách quy hoạch, đầu tư hạ tầng và vốn FDI.

Số liệu của Sở Kế hoạch & Đầu tư cho thấy, 6 tháng sau hợp nhất, tỉnh thu hút 205 dự án mới với tổng vốn hơn 5,9 tỷ USD, gồm 123 dự án trong nước (4,5 tỷ USD) và 82 dự án FDI (1,4 tỷ USD). Toàn tỉnh hiện có 3.880 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 40,8 tỷ USD.

Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hưng Yên, phường Mỹ Hào có vị trí thuận lợi trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Cách trung tâm Hà Nội gần 30 km, địa phương này được xem là "vùng đệm" công nghiệp - dịch vụ, góp phần chia sẻ áp lực dân số và sản xuất với Thủ đô.

Mỹ Hào cũng là nơi quy tụ nhiều dự án công nghiệp, logistics và đô thị dịch vụ. Hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh, gồm cao tốc, vành đai 4 và các tuyến liên tỉnh, giúp kết nối các khu công nghiệp và trung tâm logistics trọng điểm.

Theo ông Lê Đình Chung, dù được đánh giá là một trong những đô thị vệ tinh tiềm năng phía Đông Hà Nội, mặt bằng giá bất động sản tại Mỹ Hào vẫn ở mức thấp hơn khoảng 40-50% so với các khu vực như Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì...

"Sự chênh lệch này đến từ việc Mỹ Hào mới bắt đầu bước vào quá trình đô thị hóa mạnh, điều này mở ra cơ hội cho nhà đầu tư đi trước đón đầu", ông lý giải.

Trong bối cảnh đó, dự án Majestic City tại Phố Nối được giới thiệu là khu đô thị thương mại dịch vụ cao cấp, dân số nội khu dự kiến khoảng 8.000 người, thừa hưởng nguồn khách hàng từ hơn 400.000 lao động tại các khu công nghiệp lân cận như Thăng Long II, Dị Sử, Minh Đức. Sản phẩm gồm hubshop, viva house và shop villa, thiết kế vừa ở vừa kinh doanh.

Anh Thành Nam, nhà đầu tư đến từ Hà Nội cho rằng mức giá tại dự án này vẫn còn dư địa tăng khi hạ tầng khu vực hoàn thiện.

Báo cáo tháng 5 của Batdongsan cho thấy, năm ngoái Hưng Yên là thị trường được nhà đầu tư quan tâm thứ hai cả nước, sau Hà Nam. Các huyện như Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Phù Cừ đang phát triển công nghiệp mạnh, kéo theo làn sóng di cư cơ học, nhất là lao động từ các tỉnh miền núi phía Bắc. Xu hướng này có thể tiếp diễn khi trung tâm hành chính - chính trị đặt tại Hưng Yên sau khi sáp nhập với Thái Bình.

