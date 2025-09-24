4 yếu tố tạo lợi thế an cư tại dự án Lumière Midtown

Lumière Midtown kế thừa dòng sản phẩm hạng sang do Masterise Homes phát triển cùng vị trí kết nối, hệ tiện ích đồng bộ, tầm nhìn thoáng, hướng tới cư dân muốn an cư tại TP HCM.

Vị trí kết nối

Dự án căn hộ Lumière Midtown nằm trong khu đô thị The Global City. Tọa lạc trên trục Liên Phường - tuyến giao thông quan trọng nối khu đô thị với đại lộ Mai Chí Thọ, cư dân chỉ mất 5-10 phút để di chuyển từ phường An Khánh (Thảo Điền cũ) hay Sài Gòn đến dự án.

Tương lai, khi hạ tầng khu Đông tiếp tục hoàn thiện với các công trình trọng điểm như nút giao An Phú, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, thông tuyến Liên Phường và định hướng khai thác sân bay Long Thành, khả năng kết nối của toàn khu được kỳ vọng cải thiện, qua đó nâng chất lượng sống và hỗ trợ gia tăng giá trị tài sản cho cư dân.

Lumière Midtown nằm tại trung tâm khu đô thị The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Hệ tiện ích đồng bộ

Lợi thế vị trí còn giúp dự án thừa hưởng hệ tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế của The Global City. Theo đó, cư dân thuận tiện tiếp cận các tiện nghi và mảng xanh đan xen của khu đô thị, khu phố thương mại Soho, kênh đào nhạc nước, cùng trung tâm thương mại quy mô khoảng 123.000 m2... Việc bố trí tiện ích đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí và thư giãn ở cự ly gần hướng đến mô hình sống all-in-one, phù hợp bối cảnh TP HCM phát triển theo hướng siêu đô thị.

Tại Lumière Midtown, nhà phát triển bố trí 34 tiện ích nội khu theo phong cách nghỉ dưỡng, hướng tới việc tái tạo năng lượng cho cư dân. Nổi bật là hồ bơi vô cực đối xứng, khu vườn thiền, lounge thư giãn. Tiện ích trong nhà gồm phòng vui chơi trẻ em, phòng gym và yoga với tầm nhìn khoáng đạt, đáp ứng nhu cầu đa thế hệ.

Tiện ích nội khu được thiết kế theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng, giúp tái tạo thân - tâm - trí cho cư dân. Ảnh: Masterise Homes

Tầm nhìn thoáng

Điểm nhấn khác của dự án là tầm nhìn căn hộ. Theo Masterise Homes, thiết kế hướng đến việc bố trí tầm nhìn thoáng, hạn chế che chắn, sử dụng kính Low-E khổ lớn để mở rộng góc quan sát và tăng hiệu quả cách nhiệt, góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm tia UV cho nội thất. Các căn hộ bao gồm penthouse và duplex đều có lợi thế tầm nhìn cảnh quan khu đô thị và kênh đào nhạc nước, mang lại trải nghiệm đa thị giác.

Các căn hộ tại dự án sở hữu tầm nhìn thoáng, không bị che chắn. Ảnh: Masterise Homes

Kế thừa thương hiệu hạng sang do Masterise Homes phát triển

Lumière Midtown là dự án cao tầng mới nhất thuộc dòng sản phẩm Lumière Series do Masterise Homes triển khai tại trung tâm TP HCM. Nhà phát triển này cho biết ưu tiên pháp lý và tiêu chuẩn chất lượng theo định hướng quốc tế, hướng đến tầng lớp tinh anh.

Lumière Midtown mang đến bộ sưu tập penthouse và duplex giới hạn. Ảnh: Masterise Homes

Trước đó, dự án cùng dòng là Lumière Riverside cũng ghi nhận việc hình thành cộng đồng cư dân ổn định. Masterise Homes cho biết, tỷ lệ cho thuê căn hộ tại dự án đạt 100%, khu thương mại Lumière Shops có tỷ lệ lấp đầy khoảng 85% và giá bán thứ cấp tăng ước 75% so với thời điểm mở bán. Điều này giúp đơn vị cũng như giới đầu tư tăng kỳ vọng khai thác của Lumière Midtown.

Song Anh