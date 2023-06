4 vòng bảo mật đề thi đại học ở Trung Quốc

Trung QuốcĐề thi đại học được kiểm soát nhiều vòng nghiêm ngặt, với sự hỗ trợ của các phương tiện, công nghệ hiện đại.

Gaokao (cao khảo) vốn được xem là kỳ thi đại học khắc nghiệt nhất thế giới. Với nhiều học sinh và gia đình, đạt điểm cao trong kỳ thi được xem là tấm vé đổi đời, quyết định tương lai.

Vì tính chất quan trọng của kỳ thi, đề thi được nhà chức trách Trung Quốc quản lý gắt gao ở mọi khâu, đồng thời sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm chống gian lận thi cử.

Nhân viên nhận đề thi tại trung tâm khảo thí và giáo dục quận Hải Điến, Bắc Kinh, hôm 7/6 trước khi chuyển đến các điểm thi. Ảnh: China Daily

Tổ chuyên gia biên soạn đề thi gồm giáo viên các trường đại học và trung học phổ thông. Những người này phải trải qua kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng, được đào tạo nghiêm ngặt và ký các thỏa thuận bảo mật. Trong quá trình ra đề, họ không được phép dùng bất kỳ thiết bị liên lạc nào, ngoài điện thoại cố định nhưng luôn được giám sát. Các thiết bị gây nhiễu cũng được sử dụng để chặn tín hiệu điện thoại di động.

Đề thi trải qua nhiều vòng đánh giá cho đến khi không còn ý kiến bất đồng nào giữa các chuyên gia, không có sự trùng lặp đáng kể với các tài liệu ôn thi trên thị trường. Nhóm ra đề thi không được phép rời đi cho đến khi kỳ thi kết thúc. Họ cũng không thể viết hay xuất bản bất cứ điều gì liên quan đến kỳ thi mà chưa được phép của cơ quan quản lý.

Tiếp đó, đề thi được gửi đến các nhà in đạt chứng nhận bí mật quốc gia ở mức cao nhất. Các đơn vị in ấn được bảo vệ với hệ thống an ninh tinh vi, công nhân không được phép rời khỏi nơi làm việc.

Việc vận chuyển đề thi cũng nghiêm ngặt tương tự. Đề thi được vận chuyển trong các phương tiện đặc biệt, có định vị vệ tinh và hệ thống giám sát từ xa. Trong xe, ngoài tài xế còn có đại diện các cơ quan tổ chức kỳ thi, cảnh sát và quân đội.

Khi đến điểm thi, đề được đưa vào các phòng gia cố bằng cốt thép. Phòng này được trang bị hệ thống báo động và cảm biến chuyển động kết nối với hệ thống an ninh. Một đội ngũ bảo vệ được cử để trông giữ đề thi.

Muốn mở cửa phòng, ít nhất ba người phải có mặt cùng lúc, bởi mỗi phòng có 3 cửa, mỗi người giữ một chìa khóa.

Cuối cùng, đề thi mới được đưa đến tay thí sinh trong phòng thi.

Các thí sinh ở khu tự trị Nội Mông trên đường đến phòng thi hôm 7/6. Ảnh: Chinadaily

Cao khảo được tổ chức lần đầu năm 1952. Thí sinh phải hoàn thành 4 bài thi, gồm: Tiếng Trung, Ngoại ngữ, Toán và một bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Sinh học, Hóa học, Vật lý) hoặc Khoa học xã hội (Địa Lý, Lịch sử, Chính trị). Kỳ thi đại học năm nay ở Trung Quốc bắt đầu từ 7/6, với kỷ lục gần 13 triệu thí sinh đăng ký tham gia.

Điểm tối đa của kỳ thi là 750. Với hơn 2.700 trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc, điểm số sẽ quyết định thí sinh được vào trường nào. Thông thường, để giành suất vào các trường hàng đầu, thí sinh cần đạt hơn 600 điểm. Tuy nhiên, số giành được mức điểm ấy không nhiều. Năm ngoái, chỉ 3% thí sinh ở Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất Trung Quốc, đạt trên 600 điểm.

Bình Minh (Theo China Daily)