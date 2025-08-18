4 viên nam châm làm thủng ruột bé trai

Cần ThơBé trai đau bụng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện 4 viên nam châm nhỏ dính vào nhau gây tắc ruột và thủng hai lỗ.

Bốn viên nam châm được bác sĩ lấy ra từ ruột bé trai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng tiếp nhận bé trai 6 tuổi ở xã Tài Văn, TP Cần Thơ, trong tình trạng đau nhiều vùng hố chậu phải, có dấu hiệu nhiễm trùng, hôm 13/8. Người nhà cho biết trước bé đau bụng ban đầu lâm râm sau đó tăng dần, bé báo trước đó đã nuốt một dị vật, không rõ thời điểm. Ảnh chụp X-quang phát hiện dị vật cản quang dạng chuỗi nằm ở vùng bụng quanh rốn và hố chậu phải bé.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi ổ bụng phát hiện bốn viên nam châm nhỏ hình khối nằm sát dính vào nhau (tổng chiều dài khoảng 1 cm) gây tắc ruột bé và hai lỗ ở hai vị trí khác nhau. Phẫu thuật viên gắp dị vật, khâu lại lỗ thủng, rửa sạch bụng, dẫn lưu cho bé.

Hiện sức khỏe bệnh nhi chuyển biến tốt, dự kiến được xuất viện vào cuối tuần.

Bệnh nhi đang được theo dõi tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Chung Tấn Định, Giám đốc bệnh viện, cho biết hàng năm đơn vị tiếp nhận rất nhiều trẻ nuốt dị vật hay hóc dị vật đồ chơi, cúc áo, đồng xu... Trường hợp nuốt cục nam châm như bé này là rất nguy hiểm.

"Bốn viên nam châm nằm ở hai quay ruột khác nhau, nam châm hút nhau khiến quay ruột bị dính lại không di chuyển được gây tắc", bác sĩ Định nói và cho biết sức hút từ các viên nam châm tạo sức ép lên thành ruột gây thiếu máu cục bộ dẫn đến hoại tử, thủng ruột, viêm phúc mạc.

Bác sĩ Định khuyến cáo phụ huynh chọn đồ chơi an toàn cho trẻ. Khi phát hiện trẻ nuốt hay nghi ngờ nuốt dị vật, nên đưa đến cơ sở y tế kiểm tra và xử lý kịp thời.

An Bình