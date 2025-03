4 từ tiếng Anh về sắp xếp, tinh gọn

Tìm hiểu 4 động từ tiếng Anh liên quan việc tinh gọn bộ máy hành chính đang diễn ra.

1. Merge (v) - Sáp nhập: Hợp nhất với nhau để tạo thành một công ty, tổ chức hoặc bộ phận lớn hơn.

Ví dụ:

The National Assembly passed a resolution on government organization overhaul last month. As part of the restructuring, the Ministry of Construction has been formed by merging with the Ministry of Transport.

(Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cải tổ tổ chức bộ máy Chính phủ vào tháng trước. Trong quá trình tái cấu trúc, Bộ Xây dựng được thành lập trên cơ sở sáp nhập với Bộ Giao thông Vận tải).

2. Abolish (v) - Giải thể, bãi bỏ: Chấm dứt một thứ gì đó, chẳng hạn như một tổ chức, quy tắc hoặc phong tục.

Ví dụ:

The proposal to merge provincial-level administrative units and abolish district-level administration, which aims to streamline the apparatus and enhance management efficiency, will be submitted to the Central Committee before April 1 and approved by the National Assembly before June 30.

(Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, bãi bỏ cấp huyện nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, sẽ được trình Trung ương trước ngày 1/4 và được Quốc hội thông qua trước 30/6).

3. Streamline (v) - Tinh gọn: Làm cho một tổ chức, như doanh nghiệp hoặc chính phủ, hoạt động hiệu quả hơn bằng cách đơn giản hóa quy trình làm việc.

Ví dụ:

The restructuring of administrative units aims to bring the government closer to people, streamline operations, and improve public services, Prime Minister Pham Minh Chinh has said.

(Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc tái cấu trúc các đơn vị hành chính nhằm đưa chính quyền đến gần hơn với người dân, tinh giản bộ máy và cải thiện các dịch vụ công).

4. Restructure (v) - Tái cơ cấu: Tổ chức lại một công ty, doanh nghiệp hoặc hệ thống để hoạt động hiệu quả hơn.

Ví dụ:

A new Ministry of Ethnic and Religious Affairs has been created by restructuring the National Assembly's Committee for Ethnic Minority Affairs and incorporating religious management functions from the Ministry of Home Affairs.

(Bộ Dân tộc và Tôn giáo mới được thành lập trên cơ sở tái cấu trúc Ủy ban Dân tộc của Quốc hội và tiếp nhận chức năng quản lý tôn giáo từ Bộ Nội vụ).

Thanh Thư