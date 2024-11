Hãng phim hoạt hình Studio Ghibli lần đầu đưa triển lãm đến Singapore, tại ArtScience Museum (Bảo tàng Khoa học nghệ thuật), số 6 Bayfront Ave, từ ngày 4/10 đến 2/2/2025. Với 11 phòng trưng bày "phủ" hai tầng, du khách có thể khám phá thế giới màu nhiệm trong loạt phim ăn khách nhất của hãng.

Khác với triển lãm khám phá hậu trường thông thường, The world of Studio Ghibli (Thế giới của Studio Ghibli) tái hiện chi tiết bối cảnh phim, mang đến trải nghiệm sống động. Bên cạnh đó, giai điệu kinh điển của Joe Hisaishi và nhiều nhà soạn nhạc vang lên mọi nơi, góp phần kết nối cảm xúc.

Triển lãm mở màn với loạt poster, tiểu sử Toshio Suzuki, Hayao Miyazaki, Isao Takahata - các nhà đồng sáng lập Studio Ghibli. Du khách bước tiếp vào không gian Howl's Moving Castle - tòa lâu đài di động trên đồng cỏ. Đơn vị phục dựng nội thất, đưa Howl, Markl, Sophie và Calcifer đến gần người xem.

Tiếp đó là các cảnh phim kinh điển. Khu Laputa: Castle in the Sky (Laputa: Lâu đài trên không) tái hiện khoảnh khắc Sheeta lơ lửng. Du khách có thể theo chân nhân vật chính trong cuộc trốn thoát liều lĩnh. Ở khu My Neighbor Totoro, các chú bồ hóng susuwatari dẫn lối đến nhà "ma ám" của Mei, Satsuki. Hòa mình vào cảnh mưa biểu tượng với chiếc ô đỏ, bạn cũng bắt gặp Totoro say giấc dưới tán cây.