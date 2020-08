TP HCMDu khách có cơ hội thử bắn súng đạn thật, chèo thuyền ven đô, dạo quanh các điểm tham quan trên xe buýt mui trần ngay trong thành phố.

Không cần ra khỏi thành phố, bạn vẫn có thể tận hưởng ngày nghỉ một cách mới mẻ với các hoạt động dưới đây.

Bắn súng đạn thật

Trường bắn thể thao quốc phòng trong khu di tích địa đạo Củ Chi là nơi du khách có cơ hội bắn súng với viên đạn thật. Súng tại đây thuộc một số loại từng được quân dân ta sử dụng trong chiến tranh như AK-47, M-16. Giá mỗi viên đạn thật được bắn ra là 40.000 – 60.000 đồng.

Đến địa đạo Củ Chi, bạn mua vé vào cổng 20.000 đồng, nếu khám phá địa đạo phải mua thêm vé tham quan 40.000 đồng. Mỗi lần bắn súng phải mua ít nhất 5 viên.

4 trải nghiệm thú vị trong ngày Trải nghiệm này thu hút nhiều khách nước ngoài tham gia. Video: amnani_29 Ăn tối trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè Dòng kênh chảy giữa thành phố từng bị "kỳ thị" vì mùi hôi và cảnh rác thải chìm nổi mất mỹ quan. Nay du khách có thể ngồi thuyền đi dọc kênh qua địa bàn các quận 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Từ đây, bạn sẽ được ngắm khung cảnh tòa nhà Landmark 81 chọc trời, khu phố ẩm thực bình dân sáng trưng bên hai con đường Trường Sa, Hoàng Sa. Hiện giá tour là 350.000 đồng một người, gồm thức uống khai vị, bữa ăn kèm món tráng miệng, chương trình âm nhạc, thả hoa đăng vào buổi tối. Lộ trình dài khoảng 5 km, bắt đầu từ bến thuyền nội đô đối diện số 1 Hoàng Sa (quận 1).

Chèo SUP ven đô

SUP (Stand Up Paddle Boarding, lướt ván đứng) gần đây trở thành môn thể thao giải trí thú vị trên sông ven thành phố. Các câu lạc bộ, hội nhóm thường tổ chức dạy và giao lưu chèo SUP vào cuối tuần, tại ven sông khu vực Thảo Điền (quận 2) và Thanh Đa (quận Bình Thạnh).

Ai cũng có thể tham gia, và cần có ván. Giá thuê một ván SUP khoảng 200.000 – 400.000 đồng trong ngày. Bạn có thể dễ dàng tìm địa chỉ thuê ván, đào tạo chèo, tour chèo trên internet với từ khóa "chèo SUP TP HCM".

Thời điểm lý tưởng để chèo thuyền SUP ở TP HCM là vào buổi chiều khi thủy triều lên cao, không quá nắng và kết hợp ngắm hoàng hôn. Ảnh: Kiên Anh Lê

Tham quan thành phố bằng xe buýt mui trần

Từ 9h đến 22h30, du khách có thể dạo quanh trung tâm thành phố bằng xe buýt hai tầng. Xe đi qua các điểm tham quan nổi tiếng như Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, phố đi bộ Bùi Viện, chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco – Skydeck, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố.

Xe dừng đón, trả khách tại 10 bến. Ở mỗi bến, khách có thể xuống tham quan, rồi đón chuyến khác tại bến gần nhất, mỗi chuyến cách nhau 30 phút vào ban ngày và 60 phút vào buổi tối. Điểm bán vé và khởi hành tại Dinh Độc Lập đối với tour ban ngày, và tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Nhà hát thành phố đối với tour buổi tối.

Giá vé là 330.000 đồng/ người lớn cho các chuyến ban ngày, 250.000 đồng/ người lớn cho chuyến buổi tối. Trẻ em 6 - 12 tuổi mua vé 250.000 đồng/ chuyến ban ngày và 200.000 đồng/ chuyến buổi tối. Trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí.

Tâm Linh