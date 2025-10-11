4 tiêu chí xây dựng Platinum Long Biên

Chung cư Platinum Long Biên trên đường Cổ Linh, phường Long Biên có lợi thế kết nối đa chiều cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, hướng tới thiết kế và tiêu chuẩn vận hành cao cấp.

Vị trí kết nối

Dự án do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Delux Hà Nội phát triển, định vị ở phân khúc cao cấp. Về kết nối, dự án nằm trên trục Cổ Linh, thuận tiện tiếp cận cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Trần Hưng Đạo để vào trung tâm Hà Nội. Vị trí này cũng giúp cư dân di chuyển nhanh tới đại siêu thị Aeon Mall, các bệnh viện, trường học quốc tế và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Quy hoạch Platinum Long Biên gồm 4 tòa chung cư, mỗi tòa có 3 tầng hầm và 16 tầng nổi. Không gian cảnh quan được thiết kế theo định hướng "all-in-one", với quảng trường nhạc nước, mảng xanh, hồ bơi kèm chòi nghỉ. Điểm nhấn là ba sân thể thao khép kín, vận hành 24/7. Mỗi căn hộ dự kiến có hai chỗ đỗ ôtô riêng, lối ra vào tách biệt.

Phối cảnh dự án Platinum Long Biên. Ảnh: CĐT

Không gian sống hướng tới tiêu chuẩn cao cấp

Thiết kế căn hộ Platinum Long Biên lấy cảm hứng từ phong cách khách sạn 5 sao, chú trọng tối ưu tầm nhìn và ánh sáng tự nhiên. Hệ thống nội thất nhập khẩu chính hãng, ưu tiên sự hiện đại, trẻ trung. Chủ đầu tư cho biết, các căn hộ được thiết kế với không gian mở, giúp tiết kiệm năng lượng, đồng thời, mở rộng trải nghiệm quan sát cảnh quan đô thị và kênh đào nhạc nước.

Ngoài ra, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp cũng được tích hợp nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Tiện ích đồng bộ, khép kín

Dự án dự kiến sở hữu trung tâm mua sắm ngay trong nội khu, nhà hàng, café, khu vui chơi giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân. Chủ đầu tư còn nâng cao chất lượng sống thông qua loạt tiện ích hiện hữu như khu thể thao, công viên nội khu, sân chơi trẻ em, đường dạo bộ cây xanh.

Hệ tiện ích tại Platinum Long Biên được triển khai tích hợp theo hướng all-in-one hiện đại, cảnh quan cây xanh hài hòa. Ba sân thể thao khép kín hoạt động 24/7.

Mỗi căn hộ được bố trí hai chỗ đậu ôtô, được đánh giá là điểm nổi bật mà chủ đầu tư mang đến cho khách hàng.

Phối cảnh tổng thể dự án Platinum Long Biên. Ảnh: CĐT

Pháp lý minh bạch

Theo đại diện Delux Hà Nội, trong bối cảnh pháp lý ngày càng minh bạch và chặt chẽ, các căn hộ đủ điều kiện mở bán sở hữu hệ tiện ích nội khu đồng bộ, đa lớp sẽ có lợi thế, không chỉ về mặt an cư mà còn thuận tiện trong khai thác cho thuê và chuyển nhượng. Điều này cũng góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người mua

Song Anh