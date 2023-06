4 thói quen của người dân vùng sống thọ nhất thế giới

Người dân của các Vùng Xanh không bỏ bữa sáng, uống cà phê hàng ngày, thường xuyên nói những điều tốt đẹp và tìm ra ý nghĩa cuộc sống.

Hiện nay, người sống lâu nhất hành tinh thọ 118 tuổi. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, về mặt lý thuyết, con người có thể sống tới 150 năm. Việc thay đổi lối sống ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ. Dan Buettner, nhà nghiên cứu về các Vùng xanh (vùng sống thọ) trên thế giới, đã chỉ ra một số thói quen buổi sáng của người dân nơi này giúp nâng tuổi thọ lên trên 100.

Tìm 'ikigai' của bản thân

Một trong những lý do khiến người dân tại vùng xanh Okinawa, Nhật Bản sống thọ hơn phần còn lại của thế giới là niềm tin vào triết lý ikigai. Trong tiếng Nhật, ikiru nghĩa là "sống" và gai nghĩa là "lý do". Nói cách khác, ikigai tức là "lý do để bạn tiếp tục sống" hoặc "lý do để bạn thức dậy vào mỗi sáng".

Hệ tư tưởng này có từ thời Heian (năm 794 đến năm 1185 sau Công nguyên), nhưng chỉ trong thập kỷ qua, nó mới được hàng triệu người trên thế giới chú ý. Ikigai là tổng hòa của 4 yếu tố: điều một người yêu thích, điều họ làm giỏi, điều giúp họ kiếm ra tiền và điều xã hội cần.

Trong các nghiên cứu về tuổi thọ, các chuyên gia nhận định việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống cũng quan trọng ngang với các yếu tố như gene di truyền, chế độ ăn uống hoặc tập thể dục.

Nghiên cứu năm 2008 từ Đại học Tohoku đã phân tích dữ liệu của hơn 50.000 người (40 đến 79 tuổi) và phát hiện rằng ở những người sống theo triết lý ikigai, nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong thấp hơn. 95% trong đó còn sống sau 7 năm kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu.

Không bỏ bữa sáng

Chế độ ăn uống lành mạnh là một phần quan trọng để có tuổi thọ cao. Theo tiến sĩ Buettner, việc tuân thủ kế hoạch ăn uống bổ dưỡng, chẳng hạn chế độ Địa Trung Hải có thể thúc đẩy một cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh. Cốt lõi của chế độ này là bữa ăn sáng - bữa ăn cần thiết nhất trong ngày.

Một cụ bà 105 tuổi ở Loma Linda, California cho biết bà luôn bắt đầu ngày mới với một bát yến mạch nấu chậm, ăn cùng quả chà là bổ sung chất xơ, quả óc chó và một ít sữa đậu nành chứa nhiều protein.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người ăn sáng có xu hướng khỏe mạnh hơn, ít có khả năng thừa cân, béo phì và ít có nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính hơn những người không có thói quen này.

Bỏ bữa sáng sẽ gây cảm giác đói cồn cào, tụt huyết áp, người nôn nao, lâu dài sẽ gây những tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa như đau dạ dày. Dạ dày luôn co bóp, dịch vị thì tiết ra nhưng lại không có gì để tiêu hóa, lâu dần sẽ viêm loét dạ dày, dẫn tới suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể. Việc đói bụng cũng khiến bạn không thể tập trung, ảnh hưởng tới hiệu suất công việc.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Ảnh: Cotavic

Uống một tách cà phê buổi sáng

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, uống cà phê (cả chứa caffeine và không) làm giảm nguy cơ tử vong nói chung. Các chuyên gia khuyến nghị uống cà phê với một chút sữa và một thìa đường. Bạn cũng có thể lựa chọn sử dụng các loại sữa hạt như sữa hạnh nhân, sữa yến mạch, sữa óc chó.

Cà phê giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B5 (tạo ra các tế bào hồng cầu), mangan (phát triển và chuyển hóa xương), kali (hạ huyết áp), magiê (sản xuất năng lượng, cải thiện giấc ngủ), và niacin (giúp chuyển đổi vitamin thành năng lượng).

Nhìn chung, việc tiêu thụ cà phê vừa phải có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, trầm cảm, bệnh thoái hóa thần kinh, ung thư và bệnh gan.

Cà phê là thức uống phổ biến ở vùng xanh Ikaria. Tại đây, người dân thường xay cà phê thật mịn rồi đun sôi, giống với cà phê Thổ Nhĩ Kỳ. Quá trình này giải phóng các chất chống oxy hóa. Người dân Vùng xanh Sardinia cũng chọn cách khởi đầu buổi sáng với một tách cà phê.

Nói những điều tốt đẹp

Bên cạnh chế độ ăn uống và lối sống, người dân Vùng Xanh thường bắt đầu buổi sáng bằng cách khen ngợi người khác, theo nghĩa đen.

"Hãy nói điều gì đó tốt đẹp với người đầu tiên chúng ta gặp", Sarah Wilson, nhà báo người Australia, người chuyên nghiên cứu về lối sống trường thọ, cho biết.

Nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra rằng các hành vi tốt đẹp dễ lây lan, có tác động tích cực đối với sức khỏe tâm thần của bản thân và những người xung quanh.

Trong nghiên cứu công bố trên Tạp chí Hiệp hội Lão khoa Mỹ năm 2022, các chuyên gia Đại học Harvard đã tìm thấy mối liên hệ giữa mức độ lạc quan và những người sống thọ (từ 90 tuổi trở lên). Các nhà khoa học đã theo dõi gần 160.000 phụ nữ từ 50 đến 79 tuổi trong 26 năm. Tình nguyện viên được yêu cầu điền vào bảng hỏi, mức độ lạc quan xếp theo điểm số.

Kết quả cho thấy những phụ nữ có mức độ lạc quan cao thường sống lâu hơn, nhiều khả năng sống đến ngoài 90 tuổi so với những người bi quan. Kết quả không thay đổi sau khi chuyên gia đã loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng như trình độ học vấn, kinh tế và sắc tộc.

Nghiên cứu công bố trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS) phát hiện người lạc quan có tuổi thọ cao hơn người bi quan từ 11% đến 15%.

Thục Linh (Theo Well and Good)