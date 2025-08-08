4 thói quen cần thay đổi để cải thiện bản thân

Mỗi người đều có những thói quen và tính cách mà bản thân biết là không tốt nhưng vẫn không dám thay đổi.

Chỉ trả lời trong đầu, không dám nói ra

"Trả lời trong đầu, không phải trong thực tế" là xu hướng tự diễn tập hoặc mô phỏng các phản hồi nhưng không thể diễn đạt chúng thành lời hay bằng hành động.

Thói quen này có vẻ vô hại nhưng nghiên cứu khoa học cho thấy việc dựa quá nhiều vào phản hồi nội tâm thay vì tương tác với thế giới thực có thể phản tác dụng. Khi bạn chỉ nghĩ về câu trả lời, bạn thường đánh giá quá cao khả năng thực tế của mình trong việc nhớ lại hoặc áp dụng nó, trong khi thực tế không như vậy.

Nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Hattie & Timperley, Mỹ nhấn mạnh rằng phản hồi là điều cần thiết để cải thiện hiệu suất. Nếu bạn không phát âm, não của bạn sẽ không thể xây dựng được những kết nối mạnh mẽ, trong khi con người học nhanh hơn bằng cách hành động, thất bại và điều chỉnh. Trả lời nội tâm (nghĩ thầm) có thể trở thành một hình thức né tránh về mặt tinh thần.

Chỉ nghĩ nhưng không hành động khiến hiệu suất của con người suy giảm. Ảnh minh họa: Pexels

Hủy kế hoạch vào phút cuối

"Tôi không thể đến được" có thể là một tin nhắn đơn giản và chúng ta đều từng làm điều này ở một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, việc hủy bỏ kế hoạch vào phút chót thực sự là một hành vi gây khó chịu vì nó làm gián đoạn lịch trình và kỳ vọng của người khác.

Nghiên cứu tâm lý xã hội của các nhà khoa học Baumeister & Leary năm 2015 chỉ ra, việc hủy bỏ thường xuyên có thể làm giảm độ tin cậy, khiến người khác cảm thấy bị từ chối hoặc không quan trọng.

Đôi khi, mọi người hủy bỏ muộn không phải vì muốn làm phiền hay phá đám, mà là do những thay đổi về tâm trạng hoặc năng lượng vào phút chót. Việc cam kết thực hiện kế hoạch có thể tạo ra áp lực hoặc lo lắng xã hội, khiến một số người muốn rút lui nhưng việc truyền đạt điều đó sớm sẽ giảm thiểu nguy cơ hiểu lầm.

Việc hủy bỏ kế hoạch cũng phá vỡ cam kết của bạn, khiến bạn khó theo đuổi các mục tiêu trong tương lai hơn. Điều này làm hỏng thói quen và tính kỷ luật của bạn.

Viết những thứ cần làm ra giấy rồi bỏ qua

Việc lập một danh sách việc cần làm chi tiết mang lại cảm giác kiểm soát và khả năng tổ chức, khiến mỗi người cảm thấy bản thân làm việc năng suất. Tuy nhiên, hoàn thành nhiệm vụ thực sự đòi hỏi nỗ lực, tính kỷ luật và động lực bền bỉ. Đây chính là điều mà hầu hết mọi người đều thiếu. Do đó, tâm lý "viết ra giấy rồi bỏ đấy" chỉ mang tính đối phó với lương tâm của chính mình.

Phản ứng thái quá với lỗi chính tả

Phản ứng thái quá với lỗi chính tả khi đọc các văn bản, email công việc là một trải nghiệm thường gặp của nhiều người bởi ai cũng muốn thể hiện mình chuyên nghiệp và chỉn chu.

Trên thực tế, việc suy nghĩ quá nhiều và căng thẳng quá mức chỉ vì một lỗi chính tả nhỏ là không cần thiết. Ai cũng có thể mắc lỗi chính tả và đó là một hành vi cực kỳ phổ biến của con người, việc phản ứng thái quá có thể gây ra những rào cản trong các mối quan hệ, sự sáng tạo, khả năng học tập và thậm chí cả năng suất của chính bạn.

Nghiên cứu của Flett & Hewitt (2002) phát hiện ra chủ nghĩa hoàn hảo không thích nghi dẫn đến nỗi sợ mắc lỗi, tự chỉ trích và đau khổ về mặt cảm xúc. Hậu quả là bạn có thể mất quá nhiều thời gian để chỉnh sửa những lỗi nhỏ trong khi bỏ qua nội dung hoặc ý tưởng quan trọng hơn.

Quá tập trung vào sự chính xác sẽ giết chết động lực và tính độc đáo. Nhóm nghiên cứu Boland & Queen (2016) còn phát hiện ra, những người phản ứng tiêu cực với lỗi ngữ pháp có xu hướng đạt điểm thấp hơn về mức độ dễ chịu và khoan dung.

Thùy Linh (Theo TimesofIndia)