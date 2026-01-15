4 tàu bị lửa thiêu rụi

Quảng NgãiBốn tàu cá neo tại bến sông bất ngờ bốc cháy trong đêm, bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỷ đồng, sáng 15/1.

Khoảng 1h, người dân thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn phát hiện khói lửa bốc lên tại khu neo đậu tàu cá ở bến sông Trà Bồng. Nhiều người hô hoán, dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành, sau đó gọi cảnh sát PCCC.

Hiện trường cảnh sát dập lửa trên tàu cá. Ảnh: Linh Phạm

Hàng chục lính cứu hỏa cùng bộ đội Đồn biên phòng Bình Thạnh cùng người dân khẩn trương triển khai phương án dập lửa. Tuy nhiên, trên tàu có nhiều nguyên liệu cùng ngư cụ dễ bắt lửa khiến việc chữa cháy gặp khó khăn.

Đám cháy thiêu rụi tàu cá gần như hoàn toàn. Ảnh: Linh Phạm

Cảnh sát nỗ lực khoanh vùng để đám cháy không lan sang hàng chục tàu lân cận. Sau khoảng 5 giờ, đám cháy được khống chế, 4 tàu cá dài 18-20 m của ngư dân xã Bình Sơn và xã Vạn Tường bị thiệt hại từ 20% đến gần như hoàn toàn. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

Linh Phạm