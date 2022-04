4 tác hại khi thở bằng miệng

Nhiều người thở bằng miệng do ngạt mũi hoặc đơn giản vì thói quen mà không biết rằng điều này mang đến rất nhiều bất lợi cho cuộc sống của họ.

Kết cấu khuôn mặt thay đổi

Chọn thở bằng miệng vô tình khiến cấu trúc khuôn mặt bị thay đổi. Thay vì giữ hình dáng ban đầu, mặt có xu hướng nhô về phía trước và chảy xệ. Đặc biệt, phần lỗ mũi dần hẹp lại và môi trên dày hơn.

Nguyên nhân do thở bằng miệng khiến hàm và má bị hẹp lại, mũi cũng to hơn. Sự thay đổi khuôn mặt dễ nhận thấy ở trẻ em, do đang trong giai đoạn phát triển.

Sự thay đổi trên gương mặt khi thở bằng miệng.

Thay đổi dáng đi

Khi thở bằng miệng, con người vô thức chúi đầu về phía trước, khiến vai bị chùng xuống. Kết quả là, người luôn trong tư thế thả lỏng, khiến bạn trông lùn đi và thiếu sức sống.

Răng mọc lộn xộn, khấp khiểng

Thở bằng miệng ảnh hưởng tiêu cực đến sự thẳng hàng của răng. Thực tế, trẻ nhỏ thích thở bằng miệng, khiến răng khấp khểnh, sai khớp cắn.

Bên cạnh đó, hình dáng môi và vị trí lưỡi cũng thay đổi, khiến việc nắn chỉnh hàm trở nên phức tạp, đặc biệt là khi dùng niềng răng hỗ trợ.

Khó ngủ

Ít oxy hơn và nhiều carbon dioxide vào thể khiến các chức năng của cơ thể bị ảnh hưởng. Đặc biệt, xu hướng ngủ ngáy, chảy nước dãi, dễ bị thiếu oxy mãn tính và ngưng thở khi ngủ rất dễ xảy ra.

Để ngăn tình trạng trên, nhiều người thử phương pháp dính miệng vào ban đêm, ép cơ thể thở bằng mũi.

Minh Hằng (Theo Brightside)