4 smartphone thay thế iPhone SE 2020

iPhone 8 Plus (13 triệu đồng)

Tuy không còn được Apple sản xuất, iPhone 8 Plus vẫn bán chính hãng tại Việt Nam với giá khoảng 13 triệu đồng, cao hơn vài trăm nghìn so với iPhone SE 2020.

Máy có màn hình 5,5 inch (ảnh trên bên trái) so với iPhone SE 2020 là 4,7 inch. Thời lượng pin của dòng Plus cũng luôn cao hơn so với dòng màn hình nhỏ thông thường. Tuy nhiên, iPhone SE 2020 có lợi thế về cấu hình, dùng lâu dài sẽ không bị "lỗi thời" như iPhone 8 Plus.