4 sĩ quan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Trong số 4 sĩ quan nhận nhiệm vụ có một người làm việc tại Văn phòng Liên lạc Liên Hợp Quốc ở Bỉ, ba người được triển khai tới Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Ngày 31/12, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Thượng tá Vũ Thị Liên, Trợ lý Phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, được phân công đảm nhiệm vị trí Chuyên gia Chính sách An ninh và Quốc phòng tại Văn phòng Liên lạc Liên Hợp Quốc về Hòa bình và An ninh, đặt tại Brussels, Vương quốc Bỉ.

Ba sĩ quan còn lại thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi, gồm trung tá Đặng Thu Hà, nguyên biên tập viên Báo Quân đội nhân dân, giữ vị trí Sĩ quan Truyền thông; đại úy Nguyễn Huy Khải, Trợ lý Đối ngoại Bệnh viện Quân y 175, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Trang bị; thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam, giữ vị trí Sĩ quan Tham mưu Huấn luyện.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quyết định cho các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết các sĩ quan đều đã hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc, trong đó có các khóa đào tạo ở nước ngoài nhằm nâng cao năng lực chuyên môn phù hợp với từng vị trí công tác tại phái bộ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng, yêu cầu các sĩ quan sau khi triển khai cần nhanh chóng thích nghi với địa bàn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao khả năng phân tích, dự báo tình hình, kịp thời báo cáo để làm cơ sở cho Bộ Quốc phòng định hướng chiến lược triển khai lực lượng trong giai đoạn tiếp theo.

Đến nay, Việt Nam đã cử 1.066 lượt cán bộ, nhân viên tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại 3 phái bộ và Trụ sở Liên Hợp Quốc. Phái bộ MINUSCA được thành lập từ tháng 4/2014, hiện có sự tham gia của 43 quốc gia, với nhiệm vụ chính là bảo vệ dân thường và hỗ trợ tiến trình chuyển giao quyền lực tại Cộng hòa Trung Phi.

Sơn Hà