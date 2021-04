4 sản phẩm bảo hiểm tai nạn của Sun Life Việt Nam

Bào An Toàn, Bảo An Bình, Sống An, Sun - Bạn đồng hành sẽ giúp khách hàng và người thân giảm bớt gánh nặng tài chính khi gặp tai nạn.

Tai nạn luôn là điều không thể dự liệu trước được trong cuộc sống. Dù vậy mỗi cá nhân không cần quá lo lắng nếu chủ động quản lý rủi ro và có sẵn kế hoạch dự phòng cho những tổn thất tài chính nghiêm trọng do tai nạn. Với ba sản phẩm giải pháp bảo hiểm tai nạn của Sun Life Việt Nam, khách hàng sẽ có điểm tựa tài chính vững chắc.

Bảo An Toàn

Với sản phẩm bảo hiểm tai nạn Bảo An Toàn, khách hàng có thể an tâm khi được bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn. Sản phẩm này cũng giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị nhờ sự hỗ trợ tài chính khi nằm viện do tai nạn. Đồng thời, chủ sở hữu còn được hoàn lại toàn bộ phí bảo hiểm tai nạn vào cuối thời hạn hợp đồng khi không có rủi ro tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Khách hàng và gia đình sẽ được bảo vệ cũng như đảm bảo tài chính với sản phẩm bảo hiểm tai nạn Bảo An Toàn.

Bảo hiểm Bảo An Toàn dành cho trẻ từ 18 ngày tuổi tới người 55 tuổi. Thời hạn đóng phí và hạn hợp đồng là 10 năm, có thể đóng theo quý hoặc năm. Quyền lợi từ gói bảo hiểm tai nạn – Bảo An Toàn. Các quyền lợi mà khách hàng nhận được:

- Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn: Trong trường hợp, người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

- Quyền lợi nằm viện do tai nạn: Nếu chẳng may khách hàng nằm viện do tai nạn gây ra, Sun Life sẽ giúp chi trả viện phí hàng ngày đến 0,1% số tiền bảo hiểm cho một ngày nằm viện, tối đa 120 ngày nằm viện một năm hợp đồng.

- Quyền lợi hậu sự: Trong trường hợp người được bảo hiểm chẳng may tử vong không do tai nạn gây ra, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi hậu sự như một sự chia sẻ với nỗi đau mất mát của người thân, giúp gia đình chu toàn hậu sự cho người đã khuất. Quyền lợi hậu sự là 20 triệu đồng hoặc tổng phí bảo hiểm đã đóng, tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn.

- Quyền lợi đáo hạn: Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng cho khách hàng.

Bảo An Bình

Bảo hiểm tai nạn – Bảo An Bình là giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện được hoàn phí bảo hiểm khi không có rủi ro. Khách hàng có thể an tâm khi được bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Công ty Bảo hiểm Sun Life Việt Nam sẽ tăng gấp đôi quyền lợi cho rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn. Khách được hoàn lại toàn bộ phí bảo hiểm vào cuối thời hạn hợp đồng khi không có rủi ro xảy ra.

Bảo hiểm Bảo An Bình hỗ trợ chi trả viện phí, giảm bớt nỗi lo chi phí cho các gia đình.

Khách hàng có thể tham gia hợp đồng bảo hiểm Bảo An Bình từ 30 ngày tuổi tới 55 tuổi. Thời hạn đóng phí và hạn hợp đồng là 10 năm, có thể đóng theo quý hoặc năm. Những quyền lợi khách hàng nhận được gồm:

- Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn: Trong trường hợp người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 200% số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

- Quyền lợi bảo hiểm không do tai nạn: Trong trường hợp người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

- Quyền lợi đáo hạn: Vào ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng cho khách hàng.

Sống An

Bảo hiểm Sống An dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người 65 tuổi, Thời hạn được bảo hiểm tối đa lên đến 70 tuổi, khách hàng có thể tham gia kèm với sản phẩm chính. Người hưởng bảo hiểm sẽ được chi trả lên đến 100% số tiền bảo hiểm mỗi năm hợp đồng cho các chấn thương, thương tật bộ phận vĩnh viễn hoặc chấn thương nghiêm trọng do tai nạn. Ngoài ra, công ty sẽ trả từ 100% đến 300% số tiền bảo hiểm khi tử vong do tai nạn.

Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý, trong cùng một tai nạn hoặc cùng một năm hợp đồng, quyền lợi Chấn thương do tai nạn sẽ chấm dứt khi tổng quyền lợi chi trả cho đạt 200% số tiền bảo hiểm. Sun Life Việt Nam chỉ chi trả một lần cho mỗi thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Trong cùng một tai nạn, nếu người được bảo hiểm thỏa mãn nhiều sự kiện bảo hiểm dẫn đến chấm dứt hiệu lực của sản phẩm bổ sung này (bao gồm chấn thương nghiêm trọng, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, tử vong do tai nạn), Sun Life Việt Nam sẽ chỉ chi trả cho một sự kiện bảo hiểm có tỷ lệ phần trăm cao nhất. Quyền lợi bảo hiểm chỉ được chi trả khi người được bảo hiểm bị chấn thương, thương tật hoặc tử vong trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.

Sun - Bạn đồng hành

Bảo hiểm tai nạn Sun – Bạn đồng hành với phạm vi bảo vệ toàn cầu giúp khách hàng an tâm trải nghiệm và khám phá cuộc sống trọn vẹn hơn. Khách hàng sẽ được bảo vệ 24/7 trên toàn cầu trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn. Số tiền bồi thường lên đến 600 triệu đồng với mức phí chưa đến 1.300 đồng mỗi ngày; hỗ trợ viện phí khi nằm viện do tai nạn.

Sản phẩm này dành cho cá nhân từ 18 đến 60 tuổi, cư trú tại Việt Nam. Thời hạn bảo hiểm là một năm. Các quyền lợi nhận được bao gồm:

- Quyền lợi tử vong do tai nạn: Trường hợp người được bảo hiểm chẳng may tử vong do tai nạn trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm để hỗ trợ gia đình vượt qua mất mát. Đặc biệt, nếu tai nạn xảy ra khi người được bảo hiểm đang điều khiển xe gắn máy hoặc được chở bằng xe gắn máy, quyền lợi tử vong do tai nạn sẽ bằng 200% số tiền bảo hiểm.

Khách hàng sẽ chỉ mất 1.300 đồng mỗi ngày khi sử dụng bảo hiểm Sun - Bạn đồng hành.

- Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Trường hợp người được bảo hiểm chẳng may bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm. Đặc biệt, nếu tai nạn xảy ra khi người được bảo hiểm đang điều khiển xe gắn máy hoặc được chở bằng xe gắn máy, quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn sẽ bằng 200% số tiền bảo hiểm.

- Quyền lợi hỗ trợ viện phí do tai nạn: Khi Người được bảo hiểm cần nằm viện điều trị nội trú do tai nạn gây ra, Sun Life Việt Nam sẽ hỗ trợ chi phí nằm viện với 0,1% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện. Nếu một đợt nằm viện liên tục kéo dài từ lúc hợp đồng còn hiệu lực đến sau ngày hợp đồng chấm dứt, khách hàng vẫn sẽ được nhận khoản hỗ trợ viện phí cho cả những ngày nằm viện liền tiếp theo sau ngày hợp đồng chấm dứt. Tổng số ngày nằm viện được hưởng Quyền lợi hỗ trợ viện phí do tai nạn tối đa là 120 ngày.

- Quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự: Với trường hợp người được bảo hiểm chẳng may tử vong, kể cả khi không do tai nạn gây ra, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự là 10% số tiền bảo hiểm để hỗ trợ gia đình chu toàn hậu sự cho người đã khuất.

Lưu ý:

- Quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự không áp dụng cho các trường hợp: tự tử, tự gây thương tích; hành vi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng đối với người được bảo hiểm; bị thi hành án tử hình; bệnh AIDS hoặc các bệnh có liên quan AIDS; bệnh có sẵn.

- Quyền lợi tử vong do tai nạn, hoặc quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, hoặc quyền lợi hỗ trợ viện phí do tai nạn không áp dụng cho các trường hợp: sử dụng thức uống có cồn quá nồng độ cho phép, chất kích thích, ma túy; tự tử, tự gây thương tích; chiến tranh hoặc các hoạt động gây chiến; hành vi cố ý của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng; điều trị theo chương trình thử nghiệm; bệnh có sẵn.

Tìm hiểu thông tin chi tiết về các loại bảo hiểm tai nạn của Sun Life Việt Nam tại đây.

