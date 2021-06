4 sai lầm về dưỡng da khi làm việc ở nhà

Một số phụ nữ cho rằng làm việc tại nhà không cần thoa kem chống nắng hay dưỡng ẩm, nhưng đó là cách nghĩ sai.

Rửa mặt sơ sài

Nhiều phụ nữ thường không làm sạch sâu da mặt đủ hai lần một ngày, vì cho rằng ở trong phòng kín, da không bám bẩn, không đổ mồ hôi nhiều. Tuy nhiên, sau khi thức dậy và sau tám tiếng làm việc, làn da gặp nhiều vấn đề như bụi mịn, bã nhờn...

Bên cạnh dùng sữa rửa mặt mỗi sáng và tối, chuyên gia da liễu Michelle Henry (New York) khuyên bạn dùng khăn ấm lau mặt sau mỗi hai giờ làm việc trên máy tính, điện thoại... Cách này giúp loại bỏ bớt lượng bụi bẩn trên mặt và 70% lượng bức xạ bám trên da. Dầu tẩy trang cũng là gợi ý tốt để kết thúc một ngày làm việc, dù không trang điểm khi ở nhà.

Ngồi làm việc gần nơi có nhiều ánh sáng khiến da bạn dễ đen sạm. Ảnh: Pexels.

Lười giữ ẩm

Mùa hè nắng nóng, da thường bị khô ráp, mất nước, kể cả khi ngồi trong phòng có điều hòa. Nhưng vì không phải trang điểm, nhiều phụ nữ lười thực hiện quy trình dưỡng da. Xịt khoáng được xem là giải pháp giúp da được cấp ẩm nhanh chóng. Những thành phần trong chai xịt khoáng như Hyaluronic Acid và Glycerin sẽ giúp cân bằng lượng nước cần thiết cho da. Bạn nên xịt khoáng cách mỗi giờ để làn da luôn căng mọng.

Kem dưỡng cũng giúp cung cấp ẩm hiệu quả, mang đến làn da căng mướt trong mùa nóng. Theo Elle, thoa kem dưỡng trước khi làm việc với máy tính giúp tạo lớp màng chắn bảo vệ da. Ở nhà, bạn có thể tăng cường nước ép trái cây hoặc trà xanh để bổ sung chất chống oxy hóa.

Không thoa kem chống nắng

Nhiều người bỏ qua bước này vì cho rằng không ra khỏi nhà, làn da tránh được tác động của ánh mặt trời. Thực tế, tia UVA, UVB có thể xuyên qua tường, kính, rèm cửa... Kể cả khi trời râm mát, 90% tia cực tím vẫn có thể xuyên qua đám mây và tấn công da của bạn. Vì vậy, nếu ngồi làm việc gần nơi có nhiều ánh sáng như cửa sổ, gương mặt bạn dễ bị sạm đen sau một thời gian.

Khi ở nhà, bạn chỉ cần chọn loại kem chống nắng có chỉ số SPF 20-30 và không cần thành phần chống thấm nước. Sau ba tiếng, bạn có thể thoa một lớp kem mới. Đừng quên tẩy trang sâu bằng dầu, sữa rửa mặt... vào buổi chiều tối để tránh gây mụn ẩn.

Nhiều chị em thường bỏ qua những bước dưỡng da cơ bản khi không phải ra đường, không trang điểm. Ảnh: Pexels.

Tiếp xúc quá nhiều với thiết bị điện tử (ánh sáng xanh)

Khi hạn chế ra đường thời dịch, nhiều người dành nhiều thời gian tiếp xúc máy tính, điện thoại, tivi mà không biết điều này khiến da trở nên kém mịn màng và nổi mụn. Lượng nhiệt từ máy tính làm nóng da, khiến cho các lỗ chân lông nở to, bã nhờn dễ bám sâu hơn.

Theo Chatelaine, ánh sáng xanh là kẻ thù của làn da, bởi nó thúc đẩy quá trình oxy hóa, kích thích sự hình thành các gốc tự do, phá hủy cấu trúc collagen và elastin, khiến da nhanh lão hóa, trở nên thô ráp, xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn. Nghiên cứu của tạp chí The Journal of Investigative Dermatology năm 2010 cho biết ánh sáng xanh làm tăng sắc tố melanin của biểu bì da. Vùng da tiếp xúc nhiều với máy tính như mặt, cổ dễ trở nên tối màu hơn nơi khác.

Khi ngồi máy tính thường xuyên, bạn nên giữ khoảng cách ít nhất 35-40 cm với màn hình để hạn chế tia bức xạ, ngoài ra cũng giúp bảo vệ võng mạc của mắt tốt hơn. Thị trường làm đẹp có nhiều loại kem lót, kem nền, cushion... tích hợp thành phần chống ánh sáng xanh.

Vân An