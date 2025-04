4 sai lầm du khách thường mắc khi đến Thái Lan

Đánh giá sai về cái nóng, đi quá nhiều điểm trong một ngày, dành nhiều thời gian mua sắm là những lỗi nữ du khách Mỹ đã mắc khi lần đầu đến Thái Lan.

Nữ du khách người Mỹ Amrita Bhasin cùng gia đình đến Thái Lan du lịch vào tháng 1, cũng là lần đầu tiên họ đến quốc gia này để nghỉ đông. Amrita đặt phòng gần khu phố quảng trường Siam, thích thú khi được thưởng thức các món ăn đường phố, tham quan các ngôi chùa. Chuyến đi được đánh giá "tuyệt vời", nhưng cô vẫn ước nếu tránh được các sai lầm dưới đây, mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo hơn.

Hoàng cung Thái Lan dưới ống kính của Amrita. Ảnh: BI

Nhận định sai về cái nóng ở Thái Lan

Amrita sống tại phía bắc bang California nên đã quen với nhiệt độ 12-24 độ C trong những tháng mùa đông. Do đó, họ đã không hình dung được nhiệt độ "ấm áp" ở Thái Lan lại nóng đến thế nào. "Nhiệt độ thường xuyên ở mức 36 độ C", nữ du khách nói về những ngày ở Bangkok.

Do không quen nhiệt độ cao, gia đình cô không thể đi chơi cả ngày mà phải quay về khách sạn vào buổi trưa để tránh nóng - điều họ không cần làm trong những chuyến du lịch trước đó.

Amrita cho biết nếu biết trước Thái Lan nóng như vậy, cô sẽ có kế hoạch dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn trong ngày, tránh tình trạng bị kiệt sức. Cô cũng khuyên mọi người nên mặc quần áo rộng rãi, che được chân vì vừa thoải mái, vừa không quá ngắn khi đến thăm các ngôi chùa.

Bức ảnh được Amrita chụp khi đi dạo ở Bangkok hồi tháng 1. Ảnh: BI

Mất nhiều thời gian để đợi xe

Khi chuẩn bị đi chơi, cô được hướng dẫn nên đặt grab. Tuy nhiên, họ phải chờ tới 30 phút mới có xe, đặc biệt là tại các điểm du lịch đông đúc như khách sạn nơi Amrita lưu trú. Do mất nhiều thời gian đợi xe, kế hoạch đi tham quan trong ngày của gia đình cô cũng bị ảnh hưởng.

Dành quá nhiều thời gian ở các trung tâm mua sắm

Nữ du khách Mỹ ước giá được ai đó khuyên trước không nên dành quá nhiều thời gian ở các trung tâm mua sắm. Trên thực tế, cô đã ở các nơi này quá nhiều nên không đủ thời gian để khám phá các điểm đến khác của Thái Lan như đảo Koh Samui hay Phi Phi.

Amrita chụp ảnh đường phố Bangkok trong lúc đợi taxi đến đón. Ảnh: BI

Đi nhiều điểm trong một ngày

Bangkok có rất nhiều điểm tham quan lẫn đền chùa. Một số nơi, du khách mất nhiều thời gian để di chuyển, tham quan hơn các điểm khác. Ngày đầu tiên ở Thái, gia đình Amrita đã đi theo lịch trình vạch sẵn ở nhà, ghé thăm vài điểm đến. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng tham quan nhiều nơi trong một ngày vừa căng thẳng, vừa không đủ thời gian để tìm hiểu sâu mọi thứ như lịch sử, văn hóa và cả chụp ảnh lưu niệm.

Theo đó, một ngày du khách chỉ nên ghé hai điểm tham quan là "đẹp".

Anh Minh (Theo BI)