4 quán cà phê ngắm hồng chín sớm tại Đà Lạt

Các quán cà phê như Nhà của Thông, Persimmon nằm trong vườn hồng, nơi khách vừa có thể thưởng thức hồng chín vừa có nhiều góc chụp ảnh đẹp.

Mùa hồng ở Đà Lạt bắt đầu từ tháng 9, kết thúc vào cuối tháng 11. Đến Đà Lạt khoảng thời gian này, du khách có thể "sống ảo" cùng những cành hồng trĩu quả tại các quán cà phê. Những địa chỉ ngắm hồng dưới đây do phóng viên VnExpress khảo sát và Quỳnh Như, chuyên review các quán cà phê tại Đà Lạt, gợi ý trong tháng 9.

Cà phê Nhà của Thông

Địa chỉ: Hẻm 108 Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Nhà của Thông là một trong những quán cà phê có hồng chín sớm, thu hút nhiều du khách đến check in. Quán có nhà gỗ nhìn ra thung lũng, qua ô cửa kính lớn có thể ngắm đồi thông và vườn hồng đỏ rực. Khuôn viên bố trí nhiều góc chụp ảnh như xe chở hồng, vườn cẩm tú cầu.

Một góc check in tại quán cà phê Rừng nhiệt đới. Ảnh:Quán cung cấp

Vườn hồng mở cửa miễn phí. Khách đến cần gọi nước uống tại quán cà phê. Đồ uống đa dạng với các loại trà và cà phê, nước ép giá từ 45.000 đồng.

Quán mở cửa từ 7h đến 19h. Vườn gần trung tâm TP Đà Lạt nên dễ tìm và có chỗ giữ xe miễn phí.

Cà phê Persimmon

Địa chỉ: 96 Hùng Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Quán nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6 km. Vườn rộng hơn 5.000 m2 với khoảng 100 gốc hồng trên 40 năm tuổi, gồm các giống hồng Tám Hải, hồng trứng lóc, hồng vuông và hồng chén. Đại diện quán cho biết năm nay được mùa, cây sai quả nên du khách dễ dàng chụp hình đẹp.

Một góc chụp hình tại quán cà phê Persimmon. Ảnh: Quán cung cấp

Quán chuẩn bị sẵn dụng cụ cho khách hái quả. Lối vào vườn được lát ván gỗ thuận tiện di chuyển và ngắm cảnh. Quán bán vé vào vườn 80.000 đồng mỗi người gồm nước uống, miễn phí trẻ em dưới 1,3 m và người già trên 65 tuổi.

Vào mùa hồng chín thực đơn quán có thêm món hồng dầm sữa được nhiều du khách lựa chọn. Quán còn phục vụ đồ ăn vặt như mì xíu mại, khoai tây chiên và mì trứng bò.

Quán hút khách vào dịp cuối tuần và các ngày lễ. Thời gian mở cửa từ 8h đến 18h. Con dốc dẫn xuống quán khá cao, khách cần cân nhắc về phương tiện và trang phục khi di chuyển.

Rừng nhiệt đới cà phê

Địa chỉ: Hẻm 63, đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Quán nằm ở lưng chừng đồi đèo Prenn, cách trung tâm Đà Lạt 5 km. Quanh quán là vườn hồng đang chín đỏ. Nhiều tiểu cảnh như hồ nước, hoa cỏ, nhà gỗ hút khách check in. Khách được trải nghiệm hái hồng và mua về làm quà.

Khách check in tại quán cà phê Rừng nhiệt đới. Ảnh: Du lịch Đà Lạt

Quán có nhiều loại đồ uống và đồ ăn nhẹ, giá từ 35.000 đến 65.000 đồng; mở cửa từ 7h30 đến 18h. Quán đông khách dịp cuối tuần và không có chỗ để xe máy nên khách gửi ở nhà dân gần đó.

Cà phê Bao tiền một mớ bình yên

Địa chỉ: Đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Quán cà phê rộng 2 ha là điểm hẹn quen thuộc của nhiều khách trẻ khi đến Đà Lạt. Chủ quán cho biết khách ghé trong tháng 9 có thể ngắm vườn hồng trĩu quả đang vào độ chín. Sau thời gian này, hồng sẽ được thu hoạch và rụng dần. Vé tham quan vườn giá 350.000 đồng cho hai khách, bao gồm hai ly nước tùy chọn, trải nghiệm hái hồng và 5 kg hồng mang về.

Một góc ngắm hồng từ lối vào của quán. Ảnh: Quán cung cấp

Các khu vực chụp ảnh được yêu thích tại quán là bên dòng suối, dưới tán hồng hay quanh nhà gỗ. Đồ uống gồm các loại trà hoa quả đa dạng. Ngoài ra, quán còn phục vụ món ăn như gà H’Mông nướng ống tre, lẩu cá tầm măng cay, giúp du khách có thêm thời gian thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm vườn hồng. Quán cà phê mở cửa từ 7h30 đến 18h.

Đường vào vườn có dốc cao nên khách cần hỗ trợ có thể gọi nhân viên quán. Khu vực để xe rộng rãi, xe ôtô có thể vào trong.

