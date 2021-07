Vui Studio

Không gian nhẹ nhàng, tối giản của Vui khiến nơi này thành điểm lý tưởng cho các freelancer (người làm việc tự do). Đến đây bạn dễ gặp các khách bàn bên cũng đang say sưa bên laptop hoặc sách vở, tạo cảm giác có khoảng không riêng để làm việc. Tầng 1 của quán có ít ánh sáng tự nhiên nhưng luôn bật đèn, tầng 2 phòng cách âm và nhiều ánh sáng tự nhiên hợp để học tập, làm việc. Ảnh: VS