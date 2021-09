4 quán cà phê ẩn trong rừng Đà Lạt

In the forest Đà Lạt Nhiều khách thích đến quán này vì vị trí quán nằm giữa rừng, giữa sườn đồi bao quanh là rừng thông xanh mát, một điểm mà ít quán nào có được. Ấn tượng ban đầu chính là con dốc thơ mộng từ cổng chính dẫn xuống quán, điểm cuối sẽ là một cái thềm gỗ bày ghế ngồi cho khách thích chụp ảnh view đồi. Bên trong quán khá rộng rãi được bài trí theo hướng cổ điển kết hợp với không gian xanh tự nhiên. Ảnh: In the forest Đà Lạt