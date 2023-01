4 'quái xế' bị khởi tố vì chặn đường Sài Gòn đua xe

Cảnh sát điều tra hàng loạt người trong gần trăm thanh niên kéo đến quận 10 chặn đường để đua tốc độ dịp Tết.

Ngày 28/1, Võ Ngọc Thơ (26 tuổi), Võ Thanh Toàn (20 tuổi) bị Công an quận 10 bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bị khởi tố về cùng hành vi, Vũ Đức Minh Hùng (20 tuổi) và Quách Phú Khang (17 tuổi) được tại ngoại.

Hơn 20 xe máy "độ, chế" bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đêm 22/1 (Mùng 1 Tết), các bị can đã cùng gần 100 "quái xế" hẹn nhau so kè tốc độ trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10, hướng về trung tâm TP HCM. Phát hiện sự việc, Công an quận 10 đã kết hợp cùng Phòng CSGT TP HCM (PC08) chốt chặn nhiều tuyến đường, vây bắt.

Khi Thơ, Toàn và đoàn xe đua đến giao lộ Lý Thường Kiệt - Bắc Hải thì phát hiện cảnh sát, bỏ chạy theo nhiều hướng, lao vào các con hẻm tìm đường tẩu thoát. Lực lượng chức năng chặn bắt được 21 xe máy "độ, chế" và đưa 33 thanh niên về trụ sở điều tra.

Theo cảnh sát, Thơ, Toàn, Hùng và Khang tham gia tích cực, có vai trò rủ rê những người khác đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

33 người đua xe trái phép bị đưa về trụ sở công an đê điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi tháng 4/2021, Công an TP HCM từng bắt 5 người chặn cao tốc Long Thành để đua xe trái phép. Sau đó, 11 thanh niên khác cũng bị bắt vì dàn hàng ngang, chắn một phần quốc lộ 22 huyện Hóc Môn để đua tốc độ rồi quay video đăng lên mạng xã hội.

Đình Văn - Quốc Thắng