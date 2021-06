4 phân khu shophouse tại Sun Grand Boulevard Sầm Sơn

Mang cảm hứng từ các trục đại lộ nổi tiếng thế giới, cận kề quảng trường biển trung tâm, bốn phân khu shophouse tại khu đô thị Sun Grand Boulevard thu hút giới đầu tư.

Nắm trong tay vị trí thuận lợi, hệ thống tiện ích cao cấp và thương hiệu của chủ đầu tư Sun Group, đại đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard gây ấn tượng tại thị trường bất động sản Thanh Hóa ngay khi ra mắt.

Phối cảnh Sun Grand Boulevard gồm 4 phân khu shophouse đã được ra mắt, với hệ thống tiện ích hoàn chỉnh.

Với quy mô 310 ha, đây là dự án đầu tiên được Sun Group đầu tư hệ thống tiện ích liên hoàn gồm: Quảng trường biển rộng 2ha sức chứa hàng vạn người, trục đại lộ trung tâm dài 2,6 km, rộng 120m và hai công viên Sun World rộng hơn 30 ha nằm dọc hai bên bờ sông Đơ.

Hưởng lợi từ hệ thống tiện ích cao cấp này, khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard tích hợp đầy đủ dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, thương mại... theo mô hình hệ sinh thái khép kín "all in one", hứa hẹn trở thành tâm điểm du lịch tại Sầm Sơn trong tương lai.

Bà Trịnh Kim Ngần, Giám đốc kinh doanh Vùng Tây Bắc - Vùng Thủ đô Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) cho biết, Sun Grand Boulevard chia thành các phân khu lấy cảm hứng từ các trục đại lộ tên tuổi trên thế giới. Hai phân khu lớn nhất dự án đều có công viên nội khu, hoàn thiện không gian xanh cho những chủ nhân tương lai.

Phân khu ra mắt đầu tiên Amsterdam

Ra mắt thị trường đầu tiên là phân khu Amsterdam, với kỳ vọng giải tỏa "cơn khát" sản phẩm bất động sản cao cấp của giới đầu tư Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng.

Phân khu nằm gần các trục đường lớn, kết nối giao thông thuận lợi tới các khu vực khác của khu đô thị và toàn thành phố. Vị trí gần trục đại lộ và ba tòa tháp chung cư cao 24 tầng hứa hẹn bổ sung nguồn khách đáng kể cho hoạt động thương mại du lịch tại phân khu này.

Theo đơn vị phân phối, trong vòng nửa tháng từ khi ra mắt, gần như toàn bộ giỏ hàng 234 căn shophouse của phân khu đã được các nhà đầu tư "đặt chỗ".

Hai phân khu shophouse lớn nhất dự án là Amsterdam và Champs Elysees đều có công viên nội khu xanh mát.

Sapporo và Prado - hai phân khu phiên bản giới hạn

Theo chủ đầu tư, nếu lợi thế thương mại của phân khu Amsterdam phân bổ đều trên 234 căn, mang đến giới đầu tư nhiều lựa chọn về mặt bằng, thì ở hai phân khu Sapporo và Prado, giá trị lại nằm ở tính giới hạn của các sản phẩm.

Trong đó, phân khu Sapporo với 32 căn và phân khu Prado với 38 căn - những "phân khu phiên bản giới hạn". Hai phân khu này vừa có lợi thế của phân khu Amsterdam là gần đại lộ và các tòa tháp cao tầng, vừa gia tăng thêm tiện ích là cận kề các khu dịch vụ thương mại, nhà hát và khách sạn 50 tầng ở sát biển.

"Trong tương lai, khách cư trú tại các phân khu này đi vài bước chân là ra tới một trong những trục đại lộ trung tâm lớn nhất Việt Nam, tận hưởng hệ thống tiện ích gồm đài phun nước, sân khấu âm nhạc ngoài trời, sân chơi trẻ em, khu phố ẩm thực... và cảm nhận nhịp sống đêm tại trái tim phố biển Sầm Sơn", đại diện chủ đầu tư mô tả.

Theo một số chuyên gia, hạng mục công trình nhà hát nằm giữa hai phân khu Sapporo và Prado có thể nói chưa từng xuất hiện trong các dự án bất động sản tại xứ Thanh. Công trình được kỳ vọng không chỉ nâng tầm cho khu đô thị Sun Grand Boulevard, mà còn thu hút phân khúc khách hạng sang ưa thưởng thức nghệ thuật, từng bước thay đổi về "chất" cho dòng khách du lịch đến Sầm Sơn.

Phối cảnh những dãy shophouse sầm uất sở hữu tiềm năng kinh doanh, đón trọn dòng khách du lịch đến Sầm Sơn.

Khu phố đêm sầm uất Champs Elysees

Mang tên đại lộ đẹp nhất thế giới, Champs Elysees cũng được đánh giá là phân khu shophouse đặc biệt nhất tại Sun Grand Boulevard. So với các phân khu khác, Champs Elysees có lợi thế nằm sát biển nhất, với các tuyến đường lớn bao quanh.

Đây cũng là phân khu nằm kế bên quảng trường biển trung tâm - công trình dự kiến hoàn thiện vào quý II năm sau nơi sẽ trở thành điểm hẹn của các sự kiện văn hóa, lễ hội, thể dục thể thao quy mô lớn, điểm dừng chân của mọi du khách khi đến trải nghiệm khu đô thị Sun Grand Boulevard.

Sau khi tắm biển, du khách đi bộ lên bờ, qua quảng trường biển rực rỡ sắc màu là bắt gặp những căn nhà phố Champs Elysees 5 tầng với kiến trúc Barcelona kinh điển. Mặt tiền lớn vỉa hè rộng rãi, là nơi kinh doanh những dịch vụ ăn uống, vui chơi, nghỉ dưỡng, mua sắm.

Không chỉ tiệm cận với hệ thống công viên và phố đi bộ sầm uất tại trục đại lộ trung tâm của toàn dự án, trong lòng phân khu Champs Elysees là công viên nội khu Camelia - lấy cảm hứng từ biểu tượng của thành phố Barcelona - bông hoa trà.

Hồ nước tròn điều hòa tại trung tâm công viên như nhụy hoa, giúp điều hòa không khí, mang đến một không gian mát mẻ dễ chịu. Xung quanh hồ nước là các khu vực vườn hoa, lối dạo, sân chơi... tạo nên không gian tiện ích cho cư dân.

Theo chủ đầu tư, sau sự thành công của bốn phân khu với dòng sản phẩm shophouse thời thượng, một phân khu mới với loại hình sản phẩm boutique hotel đang chuẩn bị ra mắt thị trường. Đây hứa hẹn là dòng sản phẩm độc đáo, mới lạ với thị trường xứ Thanh, nối tiếp sức nóng tại đại đô thị Sun Grand Boulevard.

Hoài Phong