4 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Lâm ĐồngBốn ôtô va chạm liên hoàn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Sông Lũy, khiến giao thông hướng TP HCM đi Nha Trang ùn tắc hơn 2 km, sáng 7/2.

Khoảng 10h30, bốn xe chạy cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khi đến địa bàn xã Sông Lũy (huyện Bắc Bình cũ, tỉnh Bình Thuận cũ) bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn. Một xe đông lạnh chở hải sản bị lật, cá rơi vương vãi trên mặt đường; các xe còn lại hư hỏng, nằm chắn làn xe.

Cá từ xe đông lạnh vương vãi trên đường. Ảnh: Nguyễn Tư

Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn chưa ghi nhận thương vong. Tai nạn khiến giao thông trên tuyến theo hướng từ TP HCM đi Nha Trang ùn tắc kéo dài. "Xe tôi bị kẹt gần 30 phút vẫn chưa thể di chuyển", anh Phú Thể, tài xế mắc kẹt trên cao tốc, cho biết.

Hai ô tô đang nằm trên đường. Ảnh: Phú Thể

Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến đã đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn. Xe từ TP HCM đi ra Bắc được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao Ma Lâm, theo quốc lộ 28 nối quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc cũ.

Hướng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đồ họa: Đăng Hiếu

Tư Huynh