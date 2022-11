4 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương

Long AnDòng ôtô chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương bất ngờ va chạm liên hoàn, gây kẹt xe kéo dài gần 4 km.

Chiều 13/11, anh Trần Ngọc Doanh, 33 tuổi lái xe bán tải 5 chỗ trên cao tốc hướng về TP HCM, khi đến huyện Bến Lức, bất ngờ va chạm ôtô khách 29 chỗ chạy cùng chiều phía trước. Xe tải 18 tấn và ôtô khách 42 chỗ phía sau không tránh kịp tiếp tục va chạm sau xe bán tải.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Hoàng Nam

Tai nạn liên hoàn không gây thương vong, nhưng phần đầu, đuôi của 4 xe bị móp méo, hư hỏng, nhiều mảnh vỡ vương vãi. Do 4 ôtô gặp nạn chắn hết một làn đường nên các xe phía sau phải đi rất chậm ở làn còn lại và làn khẩn cấp, khiến cao tốc ùn tắc gần 4 km.

Theo Cục Quản lý đường bộ 4, đơn vị quản lý cao tốc TP HCM - Trung Lương, khu vực xảy ra tai nạn là đường thẳng, mặt đường êm thuận, hệ thống bảo đảm an toàn đầy đủ. Nguyên nhân tai nạn có thể do các tài xế không giữ khoảng cách an toàn.

Đầu xe bán tải bị hư hỏng. Ảnh: Hoàng Nam

Tuyến đường TP HCM - Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe, khai thác từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang; vận tốc tối đa 100 km/h.

Đầu năm 2019, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, 40.000-50.000 lượt xe mỗi ngày đêm, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí.

Hoàng Nam