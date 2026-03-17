4 ôtô tông liên hoàn, một người chết

Đăk LăkTài xế xe tải sau khi đâm vào ba ôtô đậu bên quốc lộ 29, tiếp tục lao nhanh, tông tử vong người đi bộ phía trước.

Khoảng 19h30 ngày 16/3, anh Huỳnh Nhơn (39 tuổi, ngụ xã Quảng Phú) lái ôtô tải chở mủ cao su chạy trên quốc lộ 29, hướng từ xã Pơng Drang đi xã Ea Kiết. Khi đến địa bàn xã Pơng Đrang, xe bất ngờ đâm vào ba ôtô đậu phía trước, bên phải đường.

Ôtô 5 chỗ bị vò nát sau cú tông. Ảnh: Ngọc Oanh

Sau cú tông liên hoàn, ôtô gây tai nạn tiếp tục lao lên phía trước, tông tử vong anh Lê Quốc Khánh, 21 tuổi, ngụ xã Cư Pơng, đang đi bộ phía trước.

Vụ tai nạn khiến 4 xe hư hỏng, trong đó có hai ôtô bị bẹp dúm, biến dạng.

Theo cơ quan chức năng, sự cố do tài xế Huỳnh Nhơn chạy xe thiếu chú ý quan sát.

Trần Hóa