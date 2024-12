4 nhà thiết kế làm trang phục tôn vinh 'Ngôi sao của năm'

Họ sẽ góp mặt tại chương trình kỷ niệm 20 năm của chuyên trang Ngôi Sao với chủ đề Symbiosis - Sự cộng sinh, quy tụ hàng trăm gương mặt làng giải trí. Bốn nhà thiết kế sẽ có màn giới thiệu trang phục thực hiện riêng, nhằm tôn vinh giá trị mà Ngôi Sao theo đuổi, xây dựng.

Bốn nhà thiết kế tham dự gala Ngôi sao của năm 2024, tối 18/12 ở TP HCM. Ảnh: Ngôi Sao

Đỗ Mạnh Cường mang đến thiết kế Alluring - Nét thanh lịch tinh tế theo phong cách nhẹ nhàng pha quyến rũ. Anh cho biết dựa trên các thông điệp nhân văn trong từng bài viết mà Ngôi Sao đã đăng tải để thực hiện kiểu đầm. Trang phục sẽ do một mỹ nhân đình đám của làng mốt thể hiện.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, 43 tuổi, sinh tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở TP HCM. Anh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Thiết kế thời trang của trường nghệ thuật Chambre Syndicale De La Couture Parisienne tại Paris. Nhà thiết kế từng là thực tập sinh của Dior - một trong những nhà mốt Pháp hàng đầu thế giới.

17 năm qua, anh liên tục tổ chức các buổi trình diễn có quy mô lớn, hội tụ sao hạng A, gây ấn tượng về cách dàn dựng cùng chi phí đắt đỏ. Ngoài show trong nước, anh từng làm show ở Mỹ, Australia, Thượng Hải (Trung Quốc).

Bộ sưu tập 'Sóng xanh' của Đỗ Mạnh Cường Bộ sưu tập "Sóng xanh" của Đỗ Mạnh Cường giới thiệu tại Aquafina Vietnam International Fashion Week 2024 hồi tháng 11 ở Hà Nội. Video: Multimedia

Chung Thanh Phong giới thiệu bộ đồ Slay - Khí chất ngút ngàn, được thực hiện với đường cắt táo bạo - thế mạnh của anh. Nhà thiết kế thực hiện trang phục toát lên thần thái, khí chất riêng giống phong cách Ngôi Sao xây dựng nhiều năm qua và tạo được chỗ đứng trong lòng độc giả.

Chung Thanh Phong 36 tuổi, sinh tại Đà Nẵng, được biết đến với các show CTPNo.2, Dear My Princess, I am Superstar, I AM What I AM, She's A Goddess. Từ năm 2014 đến nay, ngoài dòng thời trang ứng dụng và đầm dạ hội, anh còn là nhà thiết kế váy cưới hàng đầu Việt Nam. Nhiều sao hạng A trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn trang phục của Chung Thanh Phong như Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, Hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Minh Hằng, Nhã Phương.

Show "CTPNo.2" của Chung Thanh Phong Show "CTPNo.2" của Chung Thanh Phong năm 2023 ở Phú Quốc. Video: Nhân vật cung cấp

Nhà thiết kế Võ Công Khanh chuẩn bị Trendy - Xu hướng dẫn đầu trong nhiều ngày qua. Anh cho biết theo dõi và nhận thấy chuyên trang giải trí Ngôi Sao có sự quyết liệt trong việc đón đầu xu thế để phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Võ Công Khanh, 41 tuổi, quê tại Long An. Anh tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đồng Nai, từng giành giải Ý tưởng Vietnam Collection Grand Prix 2002, giải nhì cuộc thi thiết kế thời trang do Bộ Công nghiệp Pháp tổ chức (2003) và được trình diễn bộ sưu tập cùng nhà thiết kế Stephen Rolland. Năm 2007, Võ Công Khanh là nhà thiết kế Việt duy nhất tham gia Asian Young Fashion Designer Contest (AYFDC), vào vòng chung kết với bộ sưu tập Những giọt nước.

Trong 15 năm sự nghiệp, Công Khanh ghi dấu ấn với các bộ sưu tập Trúc mai, Water Drops, Con cò, Butterfly, 11 km, H2O. Anh được mệnh danh "Gã ngông của làng mốt Việt" nhờ những thiết kế mang tính ngẫu hứng nổi loạn, cấu trúc lạ và cách xử lý chất liệu gây tò mò.

Võ Công Khanh sẽ mở màn Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Bộ sưu tập "H2O" của Võ Công Khanh ở Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022. Video: MultiMedia

Còn Phan Đăng Hoàng chuẩn bị Rebel - Cá tính nổi loạn dựa trên sự nỗ lực của Ngôi Sao khi liên tục làm mới từ giao diện đến nội dung nhằm gây hứng thú, bất ngờ cho độc giả.

Phan Đăng Hoàng, 24 tuổi, quê Nghệ An, được biết tới với loạt tranh chân dung nghệ sĩ Việt. Anh từng nhận học bổng tài năng chuyên ngành thiết kế thời trang của Đại học Nouva Accademia Di Belle Arti (NABA) năm 2018 và tốt nghiệp bằng xuất sắc. Anh từng giới thiệu các bộ sưu tập như A Dose Of Yoy, La Peinture (Bức họa)... Tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour và siêu mẫu Naomi Campbell từng đến xem buổi giới thiệu Quintessence tổ chức tại Italy hồi tháng 9/2021.

Khoảnh khắc Phan Đăng Hoàng và dàn mẫu chào kết show Phan Đăng Hoàng chào kết khi ra mắt BST "Ceramic" ở Milan Fashion Week 2025 hồi tháng 9. Video: Nhân vật cung cấp

Ngôi sao của năm là lễ trao giải thường niên do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức, tôn vinh thành tựu, đóng góp của các nghệ sĩ, ngôi sao giải trí và các tác phẩm, dự án nghệ thuật, chương trình giải trí có tác động rộng rãi, tích cực đến cộng đồng xã hội. Năm nay, giải gồm 5 hạng mục: Mỹ nam của năm, Anh trai tài năng, Mỹ nhân của năm, Hot mom/dad & kid và Hiện tượng giải trí. Lễ công bố và trao giải Ngôi sao của năm 2024 sẽ diễn ra vào tối 18/12 tại lầu 5 sảnh SKYLAR, Trung tâm Hội nghị - Sự kiện Thế hệ mới THISKYHALL, Quận 2, TP Thủ Đức, TP HCM.

