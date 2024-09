4 nhà máy Samsung ở Việt Nam góp 30% doanh thu toàn cầu

Nửa đầu năm nay, 4 nhà máy chính của Samsung tại Việt Nam ghi nhận doanh thu tăng 8,6% lên 31,39 tỷ USD, báo lãi khoảng 2,2 tỷ USD.

So với số lỗ khoảng 180 triệu USD của 4 nhà máy này vào quý cuối năm ngoái, kết quả của Samsung tại Việt Nam đã cải thiện rõ rệt. Từ quý I, 4 nhà máy của hãng ở Việt Nam đã có lãi trở lại, ghi nhận mức 1,17 tỷ USD.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán của Samsung, 6 tháng đầu năm nay, Samsung Thái Nguyên (SEVT) là đơn vị đem lại doanh thu và lãi lớn nhất cho Samsung tại Việt Nam, tương ứng là 13,81 tỷ USD và 1,13 tỷ USD. Các kết quả này lần lượt tăng 20,5% và 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà máy Doanh thu +/- Lãi +/- Samsung Thái Nguyên 13.810,4 +20,8% 1.134,1 +30,2% Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) 8.179,4 +9,1% 692,8 +1,9% Samsung Display Việt Nam (Bắc Ninh) 6.804,6 -10,8% 283,6 -33,4% Samsung HCMC CE Complex (TP HCM) 2.590,7 +12% 85,3 -67,6%

Trong các đơn vị toàn cầu, nhà máy này đứng thứ hai về doanh thu, chỉ sau Samsung Electronics America (Mỹ); đứng thứ ba về lãi, sau Samsung Display Co., Ltd (Hàn Quốc) và Samsung Asia Pte. Ltd. (Singapore).

Nhà máy Samsung Electronics Vietnam (SEV) tại Bắc Ninh ghi nhận doanh thu 8,18 tỷ USD và lãi 692,84 triệu USD, tăng 9,13% và 1,9% so với cùng kì.

Cùng ở Bắc Ninh nhưng nhà máy Samsung Display Vietnam (SDV) là đơn vị duy nhất giảm cả doanh thu và lãi. Doanh thu giảm 10,81% còn 6,8 tỷ USD còn lãi giảm 33,44% còn 283,64 triệu USD.

Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại TP HCM có lãi giảm hơn hai phần ba còn 85,26 triệu USD trong khi doanh thu tăng 12,03% lên 2,59 tỷ USD.

Trên toàn cầu, Samsung ghi nhận doanh thu 6 tháng đạt 108,18 tỷ USD, cao hơn 18%, và lãi 12,3 tỷ USD, tăng 503%. 4 nhà máy ở Việt Nam tiếp tục đóng góp khoảng 30% doanh thu của Samsung và chiếm khoảng 18% lãi của tập đoàn mẹ.

Samsung Việt Nam có 6 nhà máy lớn, một trung tâm nghiên cứu và phát triển, với tổng vốn đầu tư lũy kế 22,8 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu của Samsung Việt Nam 7 tháng đầu năm nay đạt 33,5 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ, theo số liệu được Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chia sẻ khi gặp Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tháng trước.

Trí Khang