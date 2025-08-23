4 nguyên tắc để đàn ông xây dựng hôn nhân hạnh phúc

Theo tiến sĩ Fran Walfish, nhà trị liệu tâm lý gia đình và mối quan hệ tại Beverly Hills, Mỹ, có bốn dấu hiệu cho thấy một người đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân.

Ý thức bản thân tốt

Trong hôn nhân, khả năng hiểu và chấp nhận bản thân đóng vai trò then chốt. Khi một người đàn ông có thể nhận diện và diễn đạt rõ ràng suy nghĩ, cảm xúc hay những thôi thúc tự nhiên của mình, anh sẽ dễ dàng mở lòng và thấu hiểu bạn đời hơn.

Đồng thời, sự tự nhận thức cũng giúp người chồng ý thức được những tiêu cực của bản thân, chẳng hạn phòng thủ hoặc thiếu ngăn nắp, nhờ đó tránh đổ lỗi cho người khác.

Các nghiên cứu cho thấy, nhận thức về bản thân, tức khả năng hiểu rõ chính mình, không chỉ nuôi dưỡng sức sống, củng cố lòng tự trọng mà còn mang lại cảm giác hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Biết cách giao tiếp

Một trong những yếu tố giúp đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân là khả năng giao tiếp. Theo tiến sĩ Fran Walfish, giao tiếp tốt không chỉ dừng lại ở trò chuyện thường ngày mà còn bao gồm khả năng nói về cảm xúc, điều tưởng chừng đơn giản nhưng khó thực hiện.

"Trong những lúc bất đồng hoặc căng thẳng leo thang, phần lớn mọi người thường khó lắng nghe mà không ngắt lời, phán xét, đổ lỗi hoặc chọn cách im lặng", Walfish giải thích.

"Học cách đối diện xung đột, kiên nhẫn lắng nghe và cùng nhau tìm cách giải quyết mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một cuộc hôn nhân thành công và đổ vỡ".

Nói cách khác, giao tiếp chính là "chất keo" gắn kết các mối quan hệ và giúp vợ chồng duy trì sự thấu hiểu lâu dài.



Hiểu bạn đời của mình

Theo Fran Walfish, một người chồng hạnh phúc trong hôn nhân không nhất thiết phải "đọc vị" vợ mình, nhưng anh dành thời gian để tìm hiểu và thấu hiểu cảm xúc, phản ứng cũng như cách nhìn nhận thế giới của cô ấy.

Anh biết điều gì khiến vợ buồn, điều gì có thể làm cô vui và quan trọng hơn là sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm của chính mình.

"Nhiều bệnh nhân nữ của tôi thường than phiền rằng chồng họ không hiểu mình," Walfish chia sẻ.

"Khi tôi mời những người chồng này tham gia một buổi trị liệu, sự thật phơi bày: họ gần như không biết gì về cách phụ nữ suy nghĩ hay cảm nhận".

Không chìm đắm trong sự thất vọng

Trong hôn nhân cũng như trong cuộc sống, khó tránh khỏi những va vấp hay thất bại. Vấn đề không nằm ở việc "tránh" những tình huống ấy, mà ở cách mỗi người đối diện và vượt qua. Những người đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân thường có khả năng đứng dậy sau cú sốc, không để bản thân mắc kẹt trong nỗi thất vọng quá lâu.

"Trong đời sống vợ chồng, không ai có thể tự bảo vệ mình khỏi những thất vọng", tiến sĩ Fran Walfish nhận định.

"Điều quan trọng là người đàn ông biết trang bị cho mình kỹ năng ứng phó, để có thể đối diện với khó khăn mà không rơi vào cơn giận dữ hay trầm cảm".

Nhật Minh (Theo Yourtango)