4 người từ Campuchia bơi qua sông vào Việt Nam

An GiangBùi Công Tình, 22 tuổi, và ba thanh niên khác cùng quê tỉnh Quảng Ninh lợi dụng lúc giao thừa, từ Campuchia bơi qua sông Bình Di vào huyện An Phú.

4 thanh niên từ Campuchia vượt biên vào An Giang bị bắt giữ. Ảnh: An Phú.

Khoảng 23h45 ngày 11/2 (30 Tết), Tình và Nguyễn Trung Nam, Phạm Văn Tuấn, Bùi Ngọc Sơn (cùng trú tại xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) từ huyện Koah Thom, tỉnh Kandal, Campuchia bơi qua sông Bình Di rộng hơn 100 m vào xã Khánh Bình, huyện An Phú. Khi 4 người vừa bước lên bờ bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra bắt giữ.

Bước đầu, Tình cùng các đồng phạm khai từ tỉnh Quảng Ninh vào TP HCM rồi vượt biên sang Campuchia hồi tháng 3/2020, làm việc cho công ty games online. Do mức lương thấp, điều kiện làm việc không tốt nên ngày 11/2, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, nhóm này trốn khỏi công ty, vượt biên về Việt Nam.

Vụ việc được Cơ quan chức năng tỉnh An Giang điều tra, xử lý. Bốn người nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly tập trung phòng chống Covid-19.

Cuối tháng 12 năm ngoái, 6 người Việt từ Campuchia thuê xuồng vượt sông Bình Di, nhập cảnh trái phép ở huyện An Phú, An Giang. Sau khi lên bờ, những người này về nhiều địa phương như Vĩnh Long, Đồng Tháp, TP HCM..., và 4 người trong nhóm bị nhiễm nCoV, là "bệnh nhân 1440", 1451, 1452 và 1453.

Công an tỉnh An Giang sau đó khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. 5 người tổ chức đường dây vượt biên bị khởi tố, bắt giữ. "Bệnh nhân 1440" cũng bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố về hành vi Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

An Phú