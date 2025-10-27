4 người nước ngoài sát hại tài xế taxi

Lạng SơnBốn người nước ngoài khai nhập cảnh cảnh trái phép vào Việt Nam tìm việc làm, được taxi chở đi nhưng bất ngờ tấn công vào cùng cổ tài xế vì "tưởng bị lừa bán".

Ngày 27/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tạm giữ 4 người nước ngoài để điều tra dấu hiệu của tội Giết người.

Nạn nhân hiện đã qua nguy kịch.

Bốn nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, nhóm người này thông qua môi giới đã vượt biên trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm. Cả nhóm sau đó thuê anh Định, 40 tuổi, lái taxi chở trên quốc lộ 1A về hướng Hà Nội. Trên đường đi, họ "nghĩ mình bị lừa bán" nên đã khống chế, dùng dao đâm vào cổ khiến tài xế trọng thương rồi bỏ chạy.

Anh Định lao ra khỏi taxi ở km 25 + 400 Quốc lộ 1, thuộc khối Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Nạn nhân được tài xế container phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Từ lúc xảy ra vụ án đến trưa 27/10, 4 nghi phạm người nước ngoài lần lượt bị bắt giữ. Công an đã phối hợp với VKS khám nghiệm hiện trường, phương tiện để thu thập dấu vết, chứng cứ.

Phạm Dự