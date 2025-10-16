4 người ngộ độc sau khi ăn cá nóc

Bốn người ở xã Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ) nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá nóc, trong đó một phụ nữ 32 tuổi nguy kịch, tiên lượng xấu.

Sáng 16/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân gồm 3 nam, 1 nữ, tuổi từ 13 đến 32, cùng trú xã Phan Rí Cửa. Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng tê môi, tê mỏi chân tay, tức ngực, suy hô hấp do ngộ độc cá nóc.

Trong số này, bệnh nhân nữ 32 tuổi bị nặng nhất, được chẩn đoán ngộ độc giờ thứ 5, biến chứng suy hô hấp mức độ nặng, ngưng tuần hoàn và đang được theo dõi phù não. Ba người còn lại có tiên lượng tốt hơn, sức khỏe dần cải thiện.

Cá nóc được đánh bắt từ vùng biển Bình Thuận, năm 2021. Ảnh: Việt Quốc

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/10, gia đình này chế biến và ăn cá nóc do người nhà đánh bắt tại vùng biển địa phương. Đến nửa đêm, cả bốn người cùng xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc nên được đưa đi cấp cứu.

Cá nóc, có tên khoa học là Tetraodontiformes, thân dài 10-40 cm, vây ngắn, đầu to, mắt lồi, thịt trắng, trong đó nhiều chủng mang độc tố tetrodotoxin gây nguy hiểm cho hệ thần kinh, có thể dẫn đến tử vong khi ăn. Tuy nhiên, do thịt ngon hơn nhiều loại khác, một số người vẫn xem cá nóc là món đặc sản.

Thời gian qua, tại các làng biển ở Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) từng xảy ra nhiều vụ ngộ độc tương tự, dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo tuyệt đối không được ăn loại cá này.

Khải Nguyên