4 người Mỹ tử vong, hàng chục nhập viện nghi nhiễm khuẩn từ suất ăn đông lạnh

Đợt bùng phát vi khuẩn Listeria từ các suất mì Italy đông lạnh hiện lan ra 15 bang của Mỹ, khiến 4 người tử vong và ít nhất 19 người phải nhập viện cấp cứu.

Giới chức y tế Mỹ hôm 29/9 cho biết đang mở rộng điều tra sau khi xác định hàng loạt ca ngộ độc liên quan các suất ăn nhanh của hai chuỗi siêu thị lớn là Walmart và Trader Joe's. Các trường hợp nhập viện và tử vong xảy ra rải rác từ cuối tháng 6 đến nay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận chủng vi khuẩn Listeria monocytogenes là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát.

Lệnh thu hồi khẩn cấp trên toàn quốc đã được ban hành từ tháng 6 và tiếp tục được bổ sung vào cuối tháng 9. Các sản phẩm bị thu hồi bao gồm "Mì linguine với thịt viên bò và sốt marinara" (340g) của thương hiệu Marketside bán tại Walmart, có hạn sử dụng trước ngày 1/10. Sản phẩm thứ hai là "Mì fettuccine Alfredo với ức gà nướng đen kiểu Cajun" của Trader Joe's, có hạn sử dụng trước ngày 27/9.

Sản phẩm mì linguine thịt viên của Marketside bị thu hồi khỏi Walmart. Ảnh: Fox News

Nhà sản xuất FreshRealm đã phát hiện chủng vi khuẩn trong quá trình kiểm nghiệm sản phẩm của Walmart và xác định nguồn lây nhiễm đến từ một nhà cung cấp mì ống bên thứ ba. Phía Walmart xác nhận đã gỡ bỏ hoàn toàn sản phẩm khỏi kệ, đang phối hợp điều tra.

Mặc dù các sản phẩm này không còn được bán, CDC cảnh báo người tiêu dùng có thể vẫn còn lưu trữ chúng trong tủ lạnh hoặc tủ đông. Cơ quan này kêu gọi người dân kiểm tra, không sử dụng và nên lập tức vứt bỏ hoặc mang trả lại nơi đã mua. Do vi khuẩn Listeria có thể sống sót ở nhiệt độ thấp và lây lan, người dân cần vệ sinh kỹ lưỡng tủ lạnh, hộp đựng và các bề mặt đã tiếp xúc với thực phẩm nghi nhiễm.

Nhiễm khuẩn Listeria đặc biệt nguy hiểm cho người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu. Vi khuẩn có thể gây bệnh Listeriosis, dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng như sốt, đau cơ, đau đầu, mất thăng bằng, lú lẫn và co giật. Đối với thai phụ, nhiễm khuẩn có thể gây sảy thai, sinh non hoặc tử vong ở trẻ sơ sinh. CDC khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần liên hệ ngay với cơ sở y tế nếu xuất hiện các triệu chứng trên.

Thời gian ủ bệnh thường trong vòng hai tuần sau khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn, nhưng có thể khởi phát sớm trong ngày hoặc muộn nhất là 10 tuần sau đó. Cuộc điều tra về nguồn gốc, quy mô của đợt bùng phát vẫn đang được các quan chức y tế liên bang tiến hành, chưa có kết luận cuối cùng.

Bình Minh (Theo Fox Business, UPI)