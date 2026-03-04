4 người giấu hơn 12 kg vàng ở 'chỗ kín", nhập cảnh Việt Nam

Hà NộiKhi vừa nhập cảnh từ Đài Loan, Trung Quốc vào Việt Nam ở sân bay Nội Bài, 4 hành khách bị hải quan phát hiện giấu 12,3 kg nghi là vàng miếng ở đũng quần.

Ngày 4/3, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phát hiện vụ vận chuyển trái phép vàng qua đường hàng không.

Số vàng tang vật bị phát hiện. Ảnh: Cục hải quan

Trước đó, ngày 3/3, lực lượng chức năng phát hiện 4 hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam có cất giấu tổng cộng 12,3 kg kim loại nghi là vàng. Việc phát hiện tại ga đến được thực hiện thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro, phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý và rà soát hành khách.

Qua kiểm tra, ngoài đồ dùng cá nhân, hải quan phát hiện một hành khách giấu 10 miếng kim loại màu vàng, tổng 5 kg, trong áo ngực và đũng quần lót. Hai hành khách khác giấu 14 miếng kim loại màu vàng, tổng 4,6 kg, dưới đũng quần lót. Hành khách thứ tư cất 7 miếng kim loại màu vàng, tổng 2,7 kg, dưới đũng quần lót và đeo trên tay. Toàn bộ số kim loại này nghi là vàng miếng.

Những người liên quan cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội tiếp tục điều tra theo quy định. Số kim loại trên đang được giám định để xác định là vàng và định giá.

Theo Cục Hải quan, thời gian gần đây lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát buôn lậu và vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Các đơn vị thu thập thông tin quản lý rủi ro đối với hành khách và chuyến bay trọng điểm, đồng thời phối hợp hãng hàng không rà soát danh sách hành khách xuất phát từ các quốc gia có nguy cơ cao, tăng cường soi chiếu và kiểm tra người.

Cùng ngày, giá vàng miếng trong nước giảm khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng theo xu hướng đi xuống của thế giới. Vàng miếng SJC hiện được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào 181,2 triệu đồng/lượng và bán ra 184,2 triệu đồng/lượng.

Phạm Dự