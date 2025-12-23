4 người đi tù vì để cột đèn hở điện, giật chết cậu bé 11 tuổi

ArgentinaCậu bé 11 tuổi giật điện chết khi vô tình chạm vào cột đèn bị hở mạch, 4 người phụ trách vướng lao lý do áp dụng các biện pháp thi công sơ sài, nguy hiểm.

Cha mẹ của cậu bé Iñaki Bohn Rioboo, 11 tuổi, ở thành phố Berazategui, Buenos Aires, phải đợi 8 năm 10 tháng mới được chứng kiến phiên tòa xét xử những người vô trách nhiệm dẫn đến cái chết của con trai.

Phiên tòa hôm 22/12 đã tuyên một thợ điện 4 năm tù và tổ trưởng dân phố nơi xảy ra vụ án, án 4 năm 6 tháng tù vì tội Ngộ sát. Họ được chấp hành án tại gia, được giám sát bằng vòng đeo chân điện tử và cảnh sát sẽ đến kiểm tra đột xuất ít nhất ba lần một tuần để xem có ở nhà hay không.

Hai bị cáo (áo trắng và vàng) trong phiên tòa ngày 22/12. Ảnh: Clarín

Trong một phiên tòa trước đó, hai người khác gồm kiến trúc sư và thợ điện của thành phố đã bị tuyên một năm tù án treo, cấm hành nghề 5 năm, với cùng tội danh.

Cáo trạng thể hiện ngày 22/2/2017, Iñak đã qua đời một cách bi thảm và trớ trêu khi vừa bước ra khỏi bể bơi chung của khu phố, vô tình chạm chân vào cột đèn và bị điện giật.

Một người hàng xóm là bác sĩ đã cố gắng hồi sức cho cậu bé, xe cứu thương được điều đến nhưng mọi nỗ lực không có kết quả.

Người thợ điện đo điện áp của cột đèn đường bằng máy đo đã phát hiện nó đang phóng ra nguồn điện 220V.

Trong quá trình xét xử, cơ quan công tố đã chứng minh được rằng cột đèn đường không có thanh đồng tiếp địa và dây dẫn bảo vệ. Hơn nữa, các dây cáp bên trong cột điện toàn là dây trần, hoàn toàn không được bảo vệ. Tệ hơn nữa, chúng được nối bằng băng dính điện, một phương pháp nối cực kỳ nguy hiểm, bị cấm theo quy định đối với cột điện. Tất cả đèn đường đều trong tình trạng tương tự.

Bên công tố khẳng định cái chết của cậu bé là do hệ thống điện bị lỗi và không đạt tiêu chuẩn an toàn. Các tiện ích của khu dân cư khép kín này vi phạm tất cả các tiêu chuẩn an toàn cơ bản. Iñaki không may chạm vào một chiếc đèn. Nạn nhân có thể là bất kỳ cậu bé nào khác, bất kỳ người hàng xóm nào khác.

Tòa cũng kết luận những thiếu sót và sơ suất trong việc bảo trì và kiểm soát hệ thống điện là yếu tố quyết định dẫn đến hậu quả chết người. Các bị cáo trực tiếp chịu trách nhiệm thiết kế, bảo trì vận hành không gian công cộng, nhận tiền công để làm việc có trách nhiệm nhưng biết rõ các mối nguy hiểm vẫn làm ngơ, do đó phải bị xét xử.

Người nhà nạn nhân cho biết sẽ kháng cáo, yêu cầu án tù giam với hai người này, vì cho rằng án quản thúc tại gia chưa tương xứng hành vi và hậu quả.

Hải Thư (Theo Clarín, La Mission Informa, Infosur Diario)