4 người đẹp đóng phim về mặt tối cuộc thi nhan sắc

Tác phẩm của đạo diễn Đỗ Đức Hiếu chiếu từ ngày 16/4 trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, nhận được sự quan tâm của khán giả. Các trích đoạn phim hút hàng trăm nghìn lượt xem trên Facebook, được người xem khen nội dung hấp dẫn, kịch tính.
Huyền Trang vào vai Vi Minh, cô gái người Tày đăng quang Hoa hậu vì cộng đồng. Tân hoa hậu bị chê kém nổi bật hơn hai á hậu, đăng quang chỉ nhờ câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vượt khó. Sau khi có vương miện và ký hợp đồng với công ty quản lý, Vi Minh gặp nhiều khó khăn vì bị phân biệt đối xử. Cô cũng đối diện nhiều cám dỗ khi bắt đầu nổi tiếng.
Huyền Trang 26 tuổi, quê Hải Dương, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hot girl bén duyên điện ảnh qua công việc làm mẫu ảnh từ thời sinh viên. Cô từng đóng vai phụ trong các phim Không thời gian, Những nẻo đường gần xa, Làng trong phố.
Trích đoạn phim Lời hứa đầu tiên. Video: VFC
Tạo hình của Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 - Quỳnh Anh - trong phim. Cô đóng Thanh Hương, là người mẫu, diễn viên trước khi thi sắc đẹp nên có lượng fan lớn. Thanh Hương thường xuyên lấn lướt Hoa hậu Vi Minh, là con át chủ bài của công ty quản lý.
Quỳnh Anh 27 tuổi, cao 1,73 m. Cô từng giành nhiều danh hiệu như á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Siêu mẫu châu Á 2021, là gương mặt đắt show thời trang.
Người mẫu Hương Liên trong phim. Cô đóng Linh Anh, một gương mặt nổi bật khác sau cuộc thi sắc đẹp. Linh Anh cùng phe với Thanh Hương, thường xuyên mỉa mai, trù dập Hoa hậu Vi Minh.
Cô 23 tuổi, quê Hà Nam, được biết đến qua chương trình The Face Vietnam 2023. Sau cuộc thi, cô chủ yếu làm mẫu ảnh, xây dựng kênh TikTok, trở thành KOLs. Năm ngoái, cô kết hôn với ông xã là doanh nhân.
Tạo hình vai Quỳnh Mai của diễn viên Maya. Nhân vật người đứng sau cuộc thi mà Vi Minh đăng quang. Mai yêu tiền bạc, thực dụng, tính toán kỹ lưỡng khi đẩy Vi Minh lên vị trí cao nhất. Đổi lại, Vi Minh phải trở thành con cờ trong tay cô.
Cô tên thật là Mai Thu Hường, 38 tuổi, quê Hà Nội, được khán giả biết với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô từng tham gia các phim Scandal: Bí mật thảm đỏ, Em là của em, Vợ ba. Giai đoạn năm 2021-2023, cô vắng bóng làng giải trí để điều trị méo miệng do liệt dây thần kinh số 7. Ngoài ca hát, diễn xuất, cô hiện kinh doanh. Người đẹp làm mẹ đơn thân, có con gái Bồ Câu 11 tuổi.
Hà Thu
Ảnh: VFC, Nhân vật cung cấp