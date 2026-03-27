4 người của phòng khám phụ sản Helia giả bác sĩ để 'vẽ' bệnh, lừa tiền

Hà Nội4 người của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia đã giả danh bác sĩ "vẽ" bệnh lừa bệnh nhân để thu tiền giá cao, hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 27/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố 4 bị can để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an làm việc với các bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia trên phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, có nhiều vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh. Cơ sở này đã thổi phồng việc quảng cáo về điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút người bệnh với chi phí rẻ. Nhưng khi khách hàng trực tiếp đến khám thì cố tình đưa ra các kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho họ.

Từ đó, cơ sở này sử dụng các nhân viên giả danh bác sĩ để "vẽ" bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá "cắt cổ". Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Phạm Dự