4 người chết trong căn nhà ở Gia Lai

Bốn người trong gia đình gồm nữ chủ hộ, con gái và hai cháu ngoại chết trong nhà cấp bốn ở xã Cát Tiến (huyện Phù Cát, Bình Định cũ), chiều 10/4.

*Tiếp tục cập nhật

Khoảng 14h, người dân thấy khu vực nhà bà Trần Thị Đức, 63 tuổi, ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, cách Quy Nhơn 45 km, có dấu hiệu khói lửa nên báo cơ quan chức năng.

Ngôi nhà xảy ra sự cố, chiều 10/4. Ảnh: Trần Hóa

Chính quyền và công an xã đến kiểm tra, phát hiện bên trong ngôi nhà 4 người cùng gia đình đã chết.

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó chủ tịch UBND xã Cát Tiến, cho biết các nạn nhân gồm bà Đức, con gái là chị Trần Thị Cao, 37 tuổi, và hai cháu trai sinh đôi, học lớp 9, là con của chị Cao.

Công an tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nơi xảy ra cháy. Đồ họa: Lâm Nguyễn

Trần Hóa - Phạm Linh - Đình Văn