4 người chết trong căn nhà ở Gia Lai

Khoảng 14h, người dân thấy khu vực nhà bà Trần Thị Đức, 63 tuổi, ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, cách Quy Nhơn 45 km, có dấu hiệu khói lửa nên báo cơ quan chức năng.
Chính quyền và công an xã đến kiểm tra, phát hiện bên trong ngôi nhà 4 người cùng gia đình đã chết.
Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó chủ tịch UBND xã Cát Tiến, cho biết các nạn nhân gồm bà Đức, con gái là chị Trần Thị Cao, 37 tuổi, và hai cháu trai sinh đôi, học lớp 9, là con của chị Cao.
Công an tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Trần Hóa - Phạm Linh - Đình Văn