4 người cấu kết với nghi phạm chiếm đất ở Phú Quốc bị bắt

An GiangVõ Thành Lợi, 46 tuổi, bị cáo buộc sau khi chiếm đất ở Phú Quốc đã cấu kết 4 người làm giả giấy tờ nguồn gốc để lừa bán, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Ngày 6/2, Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam 4 người này là Nguyễn Duy Thành, 66 tuổi; Lâm Thị Hồng Hạnh, 60 tuổi; Nguyễn Văn Vũ, 47 tuổi; Nguyễn Hữu Vĩnh, 63 tuổi, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 6/12/2025, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Lợi về tội Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2025, Lợi làm giả hồ sơ để chiếm hai thửa đất tại đặc khu Phú Quốc, dù trước đó đã bị UBND TP Phú Quốc cũ (nay là UBND đặc khu Phú Quốc) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất.

Mở rộng điều tra, cảnh sát cho biết năm 2023, Lợi cấu kết với Thành, Hạnh, Vĩnh, Vũ cùng một số người khác chiếm các thửa đất tại khu phố Ông Lang, Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc (trước đây là ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc).

Bị can Lâm Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Hữu Vĩnh (từ trái sang). Ảnh: Anh Minh

Nhóm này tạo dựng nguồn gốc đất bằng cách lập đơn xin xác nhận, đưa cho ông Lê Văn Tiền, nguyên Trưởng ấp Ông Lang, ký xác nhận, đóng dấu Ban ấp, đồng thời lùi thời gian về các năm 2000-2001 nhằm hợp thức hóa việc khai khẩn, sử dụng đất.

Khi có đủ giấy tờ, nhóm bị can bán đất cho một phụ nữ 62 tuổi, chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng. Các thửa đất này đều là đất rừng phòng hộ do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm người liên quan.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi những người có liên quan sớm ra trình diện để được xem xét khoan hồng, đồng thời đề nghị các bị hại liên hệ cơ quan điều tra để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

Chúc Ly